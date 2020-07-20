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10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Николай ПисаревНет комментариев
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Молодые украинские хоккеисты получают достаточно игрового времени и практики не только в родном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, но также часто играют за рубежом, выступая там на ведущих позициях.

Украинские игроки давно зарекомендовали себя как талантливые хоккеисты, что с каждым годом позволяет всё большему количеству молодежи пробовать свои силы за рубежом.

Мы составили список молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих в заграничных лигах, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас. Именно они в будущем могут усилить национальную сборную Украины и помочь “сине-желтым” завоёвывать медали на мировых первенствах.

Глеб Ткач (2002 г.р), «Нака» U20 (Швеция)

17-летний воспитанник киевской «Льдинки» минувший сезон отыграл в Америке и Швеции. Более того, Глеб уже подписал контракт со шведским клубом и на будущий сезон.

Начинал год юный форвард в американской команде «Хелена Бигхорнс» в не самой сильной лиге NA3HL, однако был там одним из самых молодых игроков. В США украинец отыграл 12 матчей, набрав при этом 8 (4+4) очка при показателе полезности -9.

Продолжил сезон Ткач в «Висби» в третьем дивизионе Швеции среди команд до 18 лет, однако после 17 матчей (в которых набрал 30 очков) был “поднят” в команду U20, выступающую в элитном дивизионе в своём возрасте. Там украинец набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах.

К слову, юный форвард уже определился с командой и на будущий сезон 2020/21 Глеб будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Швеции U20, но за клуб «Нака». Эта команда завершила регулярный чемпионат 2019/20 на третьем месте в своей группе, уступив в четвертьфинальных матчах плей-офф.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Богдан Панасенко (2003 г.р), «Лиепая» (Латвия)

Минувший сезон уроженец Харькова провел преимущественно в юниорском (23 матча, 83 очка) и молодёжном (20 матчей, 18 очков) чемпионатах Латвии.

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Также наставники команды дали форварду возможность дебютировать в национальном первенстве – там Панасенко отыграл 3 матча, в которых не набрал очков. Отметим, что в составе «Лиепаи» Богдан был самым молодым хоккеистом.

В команде U17 результативность Панасенко позволила ему стать не только первым бомбардиром своей команды, но и самым результативным игроком всего чемпионата.

Гордей Маслов (2003 г.р), ЦСКА U18 (Россия)

Минувший сезон воспитанник «Донбасса» провел в чемпионате России U17 и U18 в составе московского ЦСКА.

В чемпионате U17 нападающий провел 21 поединок, набрав в них 9 (4+5) очков. А в составе команды U18 Гордей в 26 матчах “регулярки” и плей-офф заработал 32 (20+12) баллов.

Являясь одним из самых молодых игроков команды, нападающий, благодаря своей результативности, смог занять девятую строчку в бомбардирской гонке юниорского состава ЦСКА.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Владимир Волков (2004 г.р), ХК «Слован» U16 (Словакия)

В составе юниорской словацкой команды защитник выступает уже два сезона к ряду. Более того, в сезоне 2018/20 воспитанник «Донбасса» стал чемпионом Словакии в чемпионате U16.

В сезоне 2019/20 украинец сыграл в 29 матчах и набрал 26 (6+20) результативных балла при показателе полезности +35. Таким образом, Владимир стал самым результативным защитником своей команды, а в общей бомбардирской гонке занял девятую позицию.

Стоить отметить, что также 26 набранных очков в сезоне 2019/20 позволили Волкову подняться на шестую строчку бомбардиров-защитников чемпионата Словакии U16.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Всеволод и Владислав Куровские (2004 г.р), «Липтовски Микулаш» U18 (Словакия)

Братья уже два сезона кряду выступают в юниорских лигах Словакии. И если начинали сезон нападающие в чемпионате U16 вместе со своими одногодками, то далее смогли перейти на уровень выше и заиграть в чемпионате U18 с более взрослыми хоккеистами.

Всеволод Куровский большую часть сезона провёл в чемпионате U16 – 23 матча, 70 (41+29) очков при показателе полезности +78. К ним форвард добавил 7 матчей и 2 (0+2) очка в чемпионате Словакии U18.

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Его брат Владислав наоборот, сыграл в 42 встречах чемпионата U18, набрав 16 (5+11) очков. С одногодками – в чемпионате Словакии U16 – нападающий в 6 матчах заработал 13 (9+4) очков.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Александр Плохотник (2002 г.р), МСК «Пухов» U18 (Словакия)

Сезон 2019/20 воспитанник «Днепра» и «Галицких Львов» провел в словацком МСК «Пухов» U18. Помимо этого, юный форвард в течении сезона получил шанс сыграть и за взрослую команду в третьем по уровню чемпионату Словакии.

Стоит отметить, что Александр сполна смог показать свои умения в словацком молодежном чемпионате. В 50 матчах хоккеист набрал 91 (37+54) очков при показателе полезности +53. Таким образом, Плохотник стал лучшим бомбардиром, вторым лучшим снайпером, лучшим ассистентом и наиболее полезным игроком чемпионата Словакии U18.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Андрей Евтухов (2003 г.р), «Твин Сити» (США, NCDC)

В американской USPHL украинский защитник выступал два сезона кряду, показывая там достаточно неплохие результаты. В новом сезоне Евтухов будет играть в NCDC, которая относится к уровню Tier 2 в американском юниорском хоккее.

В сезоне 2019/20 защитник успел отыграть, как в USPHL U16, так и в дивизионе Elite, показав там высокую результативность и отличные оборонные навыки.

В команде «Спрингфилда» U16 Евтухов в 19 матчах набрал 20 (7+13), заняв третье бомбардирское место в команде и двенадцатое во всей Лиге среди защитников.

А в USPHL Elite в составе того же клуба Андрей сыграл в 14 поединках и набрал 14 (5+9) баллов, что позволило защитнику подняться на четвертую строчку среди бомбардиров-защитников своей команды.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Тимур Хмелёв (2001 г.р), «Оканаган» U20 (Австрия)

В Австрии украинский форвард выступает уже три сезона кряду, успешно совмещая хоккей с учёбой.

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В сезоне 2019/20 форвард стал вторым бомбардиром команды, набрав в 24 матчах 27 (8+19) очков при показателе полезности +11. К слову, 19 ассистов за сезон – это лучший показатель для австрийской команды в этом году.

В общей бомбардирской гонке Хмелев уверенно занял седьмую строчку, опередив многих местных хоккеистов.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Артем Пономаренко (2002 г.р), «Бостон Джуниор Брюинз» (США, USPHL)

В США хоккеист уехал еще в 2017 году, где сменил амплуа с нападающего на защитника и, вполне вероятно, намерен закрепиться за океаном на взрослую карьеру. Стоит сказать, что у хоккеиста это вполне удается.

В сезоне 2019/20 защитник выступал в USPHL Premier, где 47 матчах набрал 25 (10+15) очков, став первым по результативности игроков в своем амплуа в «Бостоне» – и это будучи самым молодым защитником в команде.

Вероятнее всего вскоре мы сможем наблюдать Пономаренко не только в молодёжной сборной Украины, но и в более “интересных” хоккейных лигах Северной Америки.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Даниил Коржилецкий (2003 г.р), ХК «Блед» (Словения)

В «Бледе» Коржилецкий выступает уже более трёх лет, и показывает себя с наилучшей стороны.

Начав с юниорских команд, постепенно Даниил дорос до основного состава одной из лучших словенских команд. И пусть чемпионат Словении не является “топовым”, в отличие от сборной, с их легендами североамериканского и европейского хоккея – однако для молодых игроков путь оттуда открыт во все направления.

В 22 матчах чемпионата Международной хоккейной лиги U19, где выступают команды из Словении, Сербии и Хорватии, Коржилецкий набрал 28 (13+15) очков. К ним форвард добавил 13 (4+9) очков в 14 матчах взрослого чемпионата Словении, став в 17 лет вторым бомбардиром чемпионата среди игроков до 20 лет.

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Источник: www.segodnya.ua

Источник: uhl.ua
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