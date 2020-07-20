10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Молодые украинские хоккеисты получают достаточно игрового времени и практики не только в родном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, но также часто играют за рубежом, выступая там на ведущих позициях.

Украинские игроки давно зарекомендовали себя как талантливые хоккеисты, что с каждым годом позволяет всё большему количеству молодежи пробовать свои силы за рубежом.

Мы составили список молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих в заграничных лигах, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас. Именно они в будущем могут усилить национальную сборную Украины и помочь “сине-желтым” завоёвывать медали на мировых первенствах.

Глеб Ткач (2002 г.р), «Нака» U20 (Швеция)

17-летний воспитанник киевской «Льдинки» минувший сезон отыграл в Америке и Швеции. Более того, Глеб уже подписал контракт со шведским клубом и на будущий сезон.

Начинал год юный форвард в американской команде «Хелена Бигхорнс» в не самой сильной лиге NA3HL, однако был там одним из самых молодых игроков. В США украинец отыграл 12 матчей, набрав при этом 8 (4+4) очка при показателе полезности -9.

Продолжил сезон Ткач в «Висби» в третьем дивизионе Швеции среди команд до 18 лет, однако после 17 матчей (в которых набрал 30 очков) был “поднят” в команду U20, выступающую в элитном дивизионе в своём возрасте. Там украинец набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах.

К слову, юный форвард уже определился с командой и на будущий сезон 2020/21 Глеб будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Швеции U20, но за клуб «Нака». Эта команда завершила регулярный чемпионат 2019/20 на третьем месте в своей группе, уступив в четвертьфинальных матчах плей-офф.

Богдан Панасенко (2003 г.р), «Лиепая» (Латвия)

Минувший сезон уроженец Харькова провел преимущественно в юниорском (23 матча, 83 очка) и молодёжном (20 матчей, 18 очков) чемпионатах Латвии.

Также наставники команды дали форварду возможность дебютировать в национальном первенстве – там Панасенко отыграл 3 матча, в которых не набрал очков. Отметим, что в составе «Лиепаи» Богдан был самым молодым хоккеистом.

В команде U17 результативность Панасенко позволила ему стать не только первым бомбардиром своей команды, но и самым результативным игроком всего чемпионата.

Гордей Маслов (2003 г.р), ЦСКА U18 (Россия)

Минувший сезон воспитанник «Донбасса» провел в чемпионате России U17 и U18 в составе московского ЦСКА.

В чемпионате U17 нападающий провел 21 поединок, набрав в них 9 (4+5) очков. А в составе команды U18 Гордей в 26 матчах “регулярки” и плей-офф заработал 32 (20+12) баллов.

Являясь одним из самых молодых игроков команды, нападающий, благодаря своей результативности, смог занять девятую строчку в бомбардирской гонке юниорского состава ЦСКА.

Владимир Волков (2004 г.р), ХК «Слован» U16 (Словакия)

В составе юниорской словацкой команды защитник выступает уже два сезона к ряду. Более того, в сезоне 2018/20 воспитанник «Донбасса» стал чемпионом Словакии в чемпионате U16.

В сезоне 2019/20 украинец сыграл в 29 матчах и набрал 26 (6+20) результативных балла при показателе полезности +35. Таким образом, Владимир стал самым результативным защитником своей команды, а в общей бомбардирской гонке занял девятую позицию.

Стоить отметить, что также 26 набранных очков в сезоне 2019/20 позволили Волкову подняться на шестую строчку бомбардиров-защитников чемпионата Словакии U16.

Всеволод и Владислав Куровские (2004 г.р), «Липтовски Микулаш» U18 (Словакия)

Братья уже два сезона кряду выступают в юниорских лигах Словакии. И если начинали сезон нападающие в чемпионате U16 вместе со своими одногодками, то далее смогли перейти на уровень выше и заиграть в чемпионате U18 с более взрослыми хоккеистами.

Всеволод Куровский большую часть сезона провёл в чемпионате U16 – 23 матча, 70 (41+29) очков при показателе полезности +78. К ним форвард добавил 7 матчей и 2 (0+2) очка в чемпионате Словакии U18.

Его брат Владислав наоборот, сыграл в 42 встречах чемпионата U18, набрав 16 (5+11) очков. С одногодками – в чемпионате Словакии U16 – нападающий в 6 матчах заработал 13 (9+4) очков.

Александр Плохотник (2002 г.р), МСК «Пухов» U18 (Словакия)

Сезон 2019/20 воспитанник «Днепра» и «Галицких Львов» провел в словацком МСК «Пухов» U18. Помимо этого, юный форвард в течении сезона получил шанс сыграть и за взрослую команду в третьем по уровню чемпионату Словакии.

Стоит отметить, что Александр сполна смог показать свои умения в словацком молодежном чемпионате. В 50 матчах хоккеист набрал 91 (37+54) очков при показателе полезности +53. Таким образом, Плохотник стал лучшим бомбардиром, вторым лучшим снайпером, лучшим ассистентом и наиболее полезным игроком чемпионата Словакии U18.

Андрей Евтухов (2003 г.р), «Твин Сити» (США, NCDC)

В американской USPHL украинский защитник выступал два сезона кряду, показывая там достаточно неплохие результаты. В новом сезоне Евтухов будет играть в NCDC, которая относится к уровню Tier 2 в американском юниорском хоккее.

В сезоне 2019/20 защитник успел отыграть, как в USPHL U16, так и в дивизионе Elite, показав там высокую результативность и отличные оборонные навыки.

В команде «Спрингфилда» U16 Евтухов в 19 матчах набрал 20 (7+13), заняв третье бомбардирское место в команде и двенадцатое во всей Лиге среди защитников.

А в USPHL Elite в составе того же клуба Андрей сыграл в 14 поединках и набрал 14 (5+9) баллов, что позволило защитнику подняться на четвертую строчку среди бомбардиров-защитников своей команды.

Тимур Хмелёв (2001 г.р), «Оканаган» U20 (Австрия)

В Австрии украинский форвард выступает уже три сезона кряду, успешно совмещая хоккей с учёбой.

В сезоне 2019/20 форвард стал вторым бомбардиром команды, набрав в 24 матчах 27 (8+19) очков при показателе полезности +11. К слову, 19 ассистов за сезон – это лучший показатель для австрийской команды в этом году.

В общей бомбардирской гонке Хмелев уверенно занял седьмую строчку, опередив многих местных хоккеистов.

Артем Пономаренко (2002 г.р), «Бостон Джуниор Брюинз» (США, USPHL)

В США хоккеист уехал еще в 2017 году, где сменил амплуа с нападающего на защитника и, вполне вероятно, намерен закрепиться за океаном на взрослую карьеру. Стоит сказать, что у хоккеиста это вполне удается.

В сезоне 2019/20 защитник выступал в USPHL Premier, где 47 матчах набрал 25 (10+15) очков, став первым по результативности игроков в своем амплуа в «Бостоне» – и это будучи самым молодым защитником в команде.

Вероятнее всего вскоре мы сможем наблюдать Пономаренко не только в молодёжной сборной Украины, но и в более “интересных” хоккейных лигах Северной Америки.

Даниил Коржилецкий (2003 г.р), ХК «Блед» (Словения)

В «Бледе» Коржилецкий выступает уже более трёх лет, и показывает себя с наилучшей стороны.

Начав с юниорских команд, постепенно Даниил дорос до основного состава одной из лучших словенских команд. И пусть чемпионат Словении не является “топовым”, в отличие от сборной, с их легендами североамериканского и европейского хоккея – однако для молодых игроков путь оттуда открыт во все направления.

В 22 матчах чемпионата Международной хоккейной лиги U19, где выступают команды из Словении, Сербии и Хорватии, Коржилецкий набрал 28 (13+15) очков. К ним форвард добавил 13 (4+9) очков в 14 матчах взрослого чемпионата Словении, став в 17 лет вторым бомбардиром чемпионата среди игроков до 20 лет.

Источник: www.segodnya.ua