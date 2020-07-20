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Хоккей

«Бостон» отменил тренировку из-за отсутствия девяти хоккеистов

Николай ПисаревНет комментариев
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Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал о трудностях подготовки клуба к квалификации Кубка Стэнли.Трудности возникли из-за того, что девять игроков отсутствовали на одной из тренировок команды, когда «Брюинз» планировали провести полноценный двусторонний матч.

— Если любой игрок пропускает один день, то это не слишком большое дело. Но у нас несколько игроков пропустили по неделе, а им нужно сбросить с себя ржавчину. У нас есть игроки, которые занимались на льду до наступления третьего этапа, но сейчас основной фактор — время. Игроки должны поработать друг с другом на тренировках, притереться и поиграть на высоких скоростях. Сейчас ситуация не идеальна.

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Момент отправления в хаб-город приближается, так что в какой-то момент мы бы однозначно хотели получить возможность провести тренировку в полном составе и позаниматься так, как делаем это в период проведения матчей, ─ приводит слова Суини пресс-служба НХЛ.

Источник:Официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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