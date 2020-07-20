Понедельник, 20 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Днепр» переподписал контракт с самым результативным форвардом команды в сезоне 2019/20
Хоккей

«Днепр» переподписал контракт с самым результативным форвардом команды в сезоне 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Официальный сайт херсонского«Днепра»сообщает, что самый результативный нападающий команды Александр Каракулькопродолжит выступать за команду Херсона.

26-летний белорус провел в 4-м сезоне чемпионата УХЛ-Пари-матч 37 игр, в которых набрал 54 (21+33) балла.В играх 14 финала плей-офф Александр четыре раза ассистировал партнерам, заработав итоговый коэффициент полезности +35. Такой результат позволил Каракулько занять итоговое 5-е место в ТОП-10 бомбардиров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Читайте также:  "Калгари" сократил треннинг-кэмп клуба до 49 игроков

Напомним, чторанее контракт с херсонским клубом продлилиСергей Афанасьев,Дмитрий ПугачевиИлья Декало, а такжеОлег ПетровиАлександр Хомутов.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Трансферы «Днепра», ледовая тренировка на GoPro и кричалки для «Кременчука» – в дайджесте минувшей недели

Открытый кубок Донбасса-2020. Даты проведения и состав участников

Оберг подписал контракт в КХЛ

10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом

Анахайм подписал новый контракт с Терри

Закрыть