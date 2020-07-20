«Днепр» переподписал контракт с самым результативным форвардом команды в сезоне 2019/20

Официальный сайт херсонского«Днепра»сообщает, что самый результативный нападающий команды Александр Каракулькопродолжит выступать за команду Херсона.

26-летний белорус провел в 4-м сезоне чемпионата УХЛ-Пари-матч 37 игр, в которых набрал 54 (21+33) балла.В играх 14 финала плей-офф Александр четыре раза ассистировал партнерам, заработав итоговый коэффициент полезности +35. Такой результат позволил Каракулько занять итоговое 5-е место в ТОП-10 бомбардиров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Напомним, чторанее контракт с херсонским клубом продлилиСергей Афанасьев,Дмитрий ПугачевиИлья Декало, а такжеОлег ПетровиАлександр Хомутов.

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