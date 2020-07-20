Экс-защитник «Донбасса» будет выступать во Франции

Facebook-страница французкогоХК «Дижон» сообщает, что состав клуба пополнил украинский защитникАлександр Влад.Отметим, что этот клуб выступает в третьем по силе Дивизионе Франции.

Минувший сезон защитник провел в третьем Дивизионе Швеции, где в 15 матчах набрал 6 (1+5) очков. До этого Александр также играл во французком чемпионате, заработав 25 (4+21) баллов в 15 матчах.

Украинским болельщикам Александр Влад знаком по выступлениям в составе донецкого «Донбасса» в сезоне 2017/18. Тогда защитник сыграл в 43 матчах и набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности +43.

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