Флери вернулся к тренировкам с “Вегасом”

Марк-Андре Флери

В пятницу Марк-Андре Флери провел первое занятие в тренировочном лагере “Вегас Голден Найтс”.

Голкипер пропустил первые три тренировочных дня из-за предоставленного отдыха. В среду тренер Питер Дебур сказал, что это “никак не было связано с положительным тестом на COVID-19 или чем-то подобным”.

Флери был активным участником занятий на втором этапе возобновления сезона в последние пять недель, когда командам были разрешены тренировки в небольших группах. В 48 матчах этого сезона он сыграл 27-16-5 при 2,77 в среднем пропущенных гола и 90,5% сэйвов. Это его худшая статистика за три года в “Вегасе”.

Флери – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе “Питтсбург Пингвинз” (2009, 2016, 2017). Он начинал в старте все в истории игры “Голден Найтс” в плей-офф, в 27 встречах сыграв 16-11 при 2,37 пропущенных гола, 92,2% сэйвов и пяти шатаутах.

Другими вратарями в составе “Вегаса” являются Робин Ленер и Оскар Данск.

“Вегас” (39-24-8, 60,6% сэйвов) сыграет в круговом турнире Западной конференции квалификации Кубка Стэнли против “Сент-Луис Блюз” (66,2%), “Колорадо Эвеланш” (65,7%) и “Даллас Старз” (59,4%). Круговой турнир Западной конференции и четыре серии до трех побед пройдут в Rogers Place в Эдмонтоне начиная с 1 августа.