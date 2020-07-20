Коннор Хеллебак

Коннор Хеллебак, Туукка Раск и Андрей Василевский в пятницу были названы финалистами “Везина Трофи”.

Награда ежегодно вручается лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров. Победитель будет объявлен позднее.

Хеллебак провел более 50 матчей за “Виннипег Джетс” в четвертый раз подряд и стал лидером лиги с шестью шатаутами. Он также занял второе место по победам (31) и седьмое по проценту отраженных бросков (92,2%) среди голкиперов, сыгравших не менее 20 матчей. Когда 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, его показатели составляли 31-21-5 при 2,57 в среднем пропущенных гола. В сезоне 2017-18 Хеллебак занял второе место в голосовании на “Везина Трофи”. Он может стать первым вратарем в истории “Джетс” / “Атланта Трэшерз”, выигравшим эту награду.

“Виннипег” (37-28-6, 56,3% очков) занял девятое место в Западной конференции и в квалификационной серии до трех побед сыграет с занявшим восьмое место “Калгари Флэймз” (36-27-7, 56,4% очков).

Раск закончил сезон 26-8-6 и вместе с Ярославом Халаком помог “Бостон Брюинз” выиграть “Дженнингс Трофи”, который вручается команде, пропустившей меньше всех шайб (167). Раск стал лидером лиги с 2,12 в среднем пропущенных гола, поделил второе место с пятью шатаутами и занял второе место по проценту отраженных бросков (92,9%) среди вратарей, сыгравших не менее 20 матчей. Он пропускал не менее двух шайб в 27 матчах из 41 и начал чемпионат с 20-матчевой домашней серии без поражений в основное время (14-0-6). Раск выиграл “Везина Трофи” в 2014 году.

“Бостон” (44-14-12, 71,4% набранных очков) сыграет в круговом турнире Восточной конференции для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли с “Тампа-Бэй Лайтнинг” (65,7%), “Вашингтон Кэпиталз” (65,2%) и “Филадельфия Флайерз” (64,5%).

Василевский (35-14-3) стал лидером НХЛ по числу побед третий сезон подряд. В период с 17 декабря по 15 февраля у него была 21-матчевая серия без поражений в основное время (19-0-2). Его показатели в составе “Лайтнинг” составили 2,56 в среднем пропущенных шайбы, 91,7% сэйвов и три шатаута. У Василевского было две серии из 10 побед. По итогам прошлого сезона Василевский выиграл “Везина Трофи”, а в этом стал финалистом в третий раз подряд. Последний раз дважды подряд “Везину” выигрывал Мартен Бродер в составе “Нью-Джерси Девилз” в 2007 и 2008 годах.

“У меня нет этой статистики, но три подряд номинации на одну награду показывают, что твоя команда выступала на очень высоком уровне на протяжении долгого времени, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер о 25-летнем Василевском. – А учитывая его возраст, это просто выдающееся достижение. Не является секретом, что с момента попадания в команду он был нашим хребтом. Для него честь попасть в число финалистов в третий раз подряд. Но я не буду говорить, что он превзошел наши ожидания, потому что мы надеялись на подобную его игру”.

Церемония вручения наград должна была пройти 18 июня в Лас-Вегасе, но 25 марта было объявлено о ее переносе.