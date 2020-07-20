Открытый кубок Донбасса-2020. Даты проведения и состав участников

Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира –Открытого кубка Донбасса.

Четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду «Альтаира» сразятся:

«Белый Барс» Белая Церковь

«Днепр» Херсон

«Донбасс» Донецк

«Кременчук» Кременчуг

Расписание матчей Открытого кубка Донбасса, подробную информацию об участниках турнира и трансляциях матчей ожидайте на официальном сайте ХК «Донбасс».

Решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.

Источник: сайт ХК «Донбасс»