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Открытый кубок Донбасса-2020. Даты проведения и состав участников

Николай ПисаревНет комментариев
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Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира –Открытого кубка Донбасса.

Четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду «Альтаира» сразятся:

  • «Белый Барс» Белая Церковь
  • «Днепр» Херсон
  • «Донбасс» Донецк
  • «Кременчук» Кременчуг

Расписание матчей Открытого кубка Донбасса, подробную информацию об участниках турнира и трансляциях матчей ожидайте на официальном сайте ХК «Донбасс».

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Решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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