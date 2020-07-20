Трансферы «Днепра», ледовая тренировка на GoPro и кричалки для «Кременчука» – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе «Днепр» продолжил комплектацию состава и продлил контракты ведущих защитников минувшей “регулярки”, арену, на которой должен возобновиться сезон НХЛ, затопило, «Кременчук» предложил болельщикам придумать кричалки к старту полуфинала плей-офф,НХЛ официально назвала расписание рестарта сезона, а лучший защитник “горожан” снял свою тренировку на GoPro.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



1 и 2 сентября ХК «Кременчук» на домашней арене «Айсберг» стартует в полуфинале плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч сезона 2019/20 против «Белого Барса».

На своем официальном сайте кременчугская команда предложила всем своим болельщикам, чья поддержка непременно пригодится “горожанам” в решающих матчах сезона, придумывать и присылать новые фанатские кричалки на клубную электронную почту -[email protected].

Напомним,что с 1 августа «Кременчук» начнет подготовку к плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и нового сезона 2020/21. 1 и 2 августа хоккеисты пройдут медицинское обследование и сдадут тесты по физподготовке, а 3 августа начнут ледовые занятия на арене спорткомплекса «Айсберг».

Первый капитан в истории «Вегас Голден Найтс» появится перед началом следующего сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

— У нас в команде замечательные лидеры, есть немало ребят, которые ведут команду за собой, -сказал тренер клуба Питер Дебур.

В «Вегасе», который появился в НХЛ в сезоне 2017/18, всегда были только альтернативные капитаны. В этом сезоне букву “А” на свитере в разное время носили Макс Пачиоретти, Райлли Смит, Марк Стоун, Ши Теодор, Нэйт Шмидт и другие хоккеисты.

Херсонский «Днепр» продолжает комплектацию состава на будущий плей-офф и юбилейный сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч и продлил контракты ведущих защитников минувшей “регулярки”.

Таким образом свою карьеру в «Днепре» продолжат защитникиСергей Дорофеев, Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев, Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев, Кирилл БелоусовиИлья Декало, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.

Напомним, что ранее херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

В результате сильного шторма арену «Эдмонтона», которая должна была принять матчи плей-офф НХЛ, затопило, а одному из терминалов были нанесены повреждения. Также зафиксированы протечки в некоторых других частях здания.

– Ужасный шторм в Эдмонтоне. На видео видно, что вода заливает вход в арену Roger Place, но она не повреждена НХЛ в данный момент не обеспокоена, – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в твиттере.

Мы производим оценку ущерба и в настоящее время уверены, что это не помешает нашей готовности принять матчи НХЛ, – сообщается в твиттер-аккаунте арены.

Rogers Place, Edmonton #LetsGoOilers pic.twitter.com/8BNM9SHlbY — NHL News (@puck_report2) July 17, 2020

Ранее Эдмонтон получил право на проведение матчей плей-офф НХЛ наряду с Торонто. В городе было запланировано проведение финала Кубка Стэнли.

Игроки УХЛ в период межсезонья активно готовятся к старту командных сборов, началу плей-офф и пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Хоккеисты поддерживают форму и стараются в максимальных кондициях стартовать в сентябрьских матчах, мотивируя всех поклонников украинского хоккея любить спорт даже в отпуске.

Например, лучший защитник«Кременчука» по итогам регулярного чемпионатаВсеволод Толстушкоснял одну из своих ледовых тренировок на GoPro и показал свою подготовку к сезону с необычного ракурса.

Ранее стало известно, что с 1 августа«Кременчук» начнет подготовку к плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и нового сезона 2020/21.

Национальная хоккейная лигаобъявила даты и время начала матчей квалификации Кубка Стэнли, которая стартует1 августапятью встречами.

1 августав19:00по киевскому времени «Рейнджерс» сыграют в Торонто с «Каролиной». В этот же день пройдет еще четыре матча: «Чикаго» – «Эдмонтон», «Флорида» – «Айлендерс», «Монреаль» – «Питтсбург» и «Виннипег» – «Калгари».

В квалификации Кубка Стэнли-2020 примут участие16 команд, которые проведут серии до трех побед. Восемь победителей пройдут в плей-офф Кубка Стэнли. В квалификации Кубка Стэнли также примут участие лучшие четыре команды каждой конференции, которые в круговом турнире определят посев в плей-офф. Они начнут матчи2 августа- в каждом хаб-городе состоятся по два поединка.

12 команд Восточной конференции будут играть на Scotiabank Arena в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Rogers Place в Эдмонтоне.

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