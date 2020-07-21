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Хоккей

Бержерон, Кутюрье и О′Райлли – претенденты на «Селки Трофи»

Николай ПисаревНет комментариев
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НХЛ назвала тройку главных претендентов на ежегодный приз «Селки Трофи». Эта награда вручается лучшему нападающему оборонительного плана Лиги, который определяется по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов.

В этом году на трофей претендуют:Патрис Бержерон(«Бостон»),Шон Кутюрье(«Филадельфия») иРайан О′Райлли(«Сент-Луис»).

Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы может стать рекордсменом лиги по количеству наград. 34-летний канадский нападающий в текущем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23» и 28 минутах штрафного времени.

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На счету действующего обладателя «Селке Трофи» Райана О’Райлли 62 (12+50) очка при показателе полезности «+12». В активе Шона Кутюрье в 69 матчах 59 (22+37) очков при показателе полезности «+21».

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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