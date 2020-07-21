Бержерон, Кутюрье и О′Райлли – претенденты на «Селки Трофи»

НХЛ назвала тройку главных претендентов на ежегодный приз «Селки Трофи». Эта награда вручается лучшему нападающему оборонительного плана Лиги, который определяется по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов.

В этом году на трофей претендуют:Патрис Бержерон(«Бостон»),Шон Кутюрье(«Филадельфия») иРайан О′Райлли(«Сент-Луис»).

Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы может стать рекордсменом лиги по количеству наград. 34-летний канадский нападающий в текущем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23» и 28 минутах штрафного времени.

На счету действующего обладателя «Селке Трофи» Райана О’Райлли 62 (12+50) очка при показателе полезности «+12». В активе Шона Кутюрье в 69 матчах 59 (22+37) очков при показателе полезности «+21».

Источник: НХЛ