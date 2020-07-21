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Хоккей

Денис Василенков продолжит карьеру в «Днепре»

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт«Днепра» сообщает, что клуб продлил соглашение с автором первой шайбы “щук” в сезоне 2019/20 Денисом Василенковым.

Денис Василенковв течении регулярного чемпионата 2019/20 провел в составе «щук» 31 матч, отметившись 41 (19+22) баллом и заработав коэффициент полезности +10).

В двух матчах 14 финала плей-офф против МХК«Динамо» нападающий заработал еще 4(1+3) очка.

Напомним, что также свою карьеру в «Днепре» продолжат защитникиСергей Дорофеев,Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев,Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев,Кирилл БелоусовиИлья Декало, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.

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Напомним, что ранее херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

Ранее стало известно, что «Днепр» примет участие в Donbass Open Cup-2020, который пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

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Источник: uhl.ua
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