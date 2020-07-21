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Хоккей

«Ледяные Волки» начнут предсезонный сбор 5-го августа

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный Instagram-аккаунт столичных«Ледяных Волков» сообщает, что клуб выйдет из отпуска и начнет предсезонную подготовку к старту пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч 5-го августа.

Таким образом, с 5-го числа киевский клуб начнет тренировки на земле, а уже с 12-го августа приступит к занятиям на льду.

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Публикация от Hc Ledyanye Volki (@hc_ledyanye_volki) 21 Июл 2020 в 10:43 PDT

Напомним, что матч-открытие юбилейного сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября, сразу после завершения плей-офф сезона 2019/20.

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Источник: uhl.ua
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