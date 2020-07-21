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Названы претенденты на звание самого ценного хоккеиста НХЛ в сезоне 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
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НХЛ назвала имена претендентов на «Харт Трофи» – самый престижный индивидуальный приз лиги. Он вручается хоккеисту, который признается самым ценным для своей команды. Лауреат этой награды определяется голосованием журналистов.

В число номинантов вошли три форварда:Леон Драйзайтль(«Эдмонтон Ойлерз»),Нэйтан Маккиннон(«Колорадо Эвеланш») иАртемий Панарин(«Нью-Йорк Рейнджерс»).

Драйзайтль стал лучшим бомбардиром регулярки со 110 (43+67) очками в 71 матче, Панарин – четвертым (95 (32+63) очков в 69 матчах), а Маккиннон – пятым (93 (35+58) очка в 69 матчах). Леон может стать первым обладателем данного приза из Германии.

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Эта же троицасталафиналистами в борьбе за «Тед Линдсей Эворд», приза, обладателя которого определяют сами хоккеисты.

«Харт Трофи» является одной из старейших наград и вручается с 1924 года. Чаще всех ее обладателем становился Уэйн Гретцки – 9 раз. Среди действующих хоккеистов лидирует Александр Овечкин, который такой чести удостаивался трижды. В сезоне-2018/19 обладателем «Харт Трофи» стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен, а на 1 августа запланирован старт квалификационного раунда Кубка Стэнли.

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Источник:The Score

Источник: uhl.ua
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