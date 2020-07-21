Ванкувер подписал контракт новичка с защитником

ГлавнаяХоккейВанкувер подписал контракт новичка с защитникомХоккейВанкувер подписал контракт новичка с защитникомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 21, 2020 в 10:250Share2 Джек Рэтбоун Ванкувер подписал контракт начального уровня с 21-летним американским защитником Джеком Рэтбоуном на три года.Игрок был выбран клубом на драфте 2017 в четвертом раунде под общим номером 95. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:десять + три = Вам может понравиться Хоккей Денис Василенков продолжит карьеру в «Днепре»21.07.20202Читать большеХоккей «Днепр» переподписал контракт с самым результативным форвардом команды в сезоне 2019/2020.07.20207Читать большеХоккей Трансферы «Днепра», ледовая тренировка на GoPro и кричалки для «Кременчука» – в дайджесте минувшей недели20.07.20205Читать большеХоккей Открытый кубок Донбасса-2020. Даты проведения и состав участников20.07.2020Читать большеХоккей Оберг подписал контракт в КХЛ20.07.2020Читать большеХоккей 10 молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих за рубежом20.07.20205Читать большеХоккей Анахайм подписал новый контракт с Терри20.07.2020Читать большеХоккей «Бостон» отменил тренировку из-за отсутствия девяти хоккеистов20.07.2020Читать большеХоккей Флери вернулся к тренировкам с “Вегасом”20.07.2020Читать большеХоккей Экс-защитник «Донбасса» будет выступать во Франции20.07.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020БоксАльварес проведет бой с боксером с пятью поражениями16.07.2020ТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020ФутболИгорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков20.07.202020.07.2020Футбол“Динамо” продает шесть игроков, “Шахтер” покупает топ-азиата, “Заря” получит 0,5 млн за лидера15.07.2020БоксСудья снял украинского боксера с боя против бывшего украинца14.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020ФутболМихайличенко летом покинет Динамо09.07.202009.07.2020