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Хоккей

Ванкувер подписал контракт новичка с защитником

Николай ПисаревНет комментариев
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Джек Рэтбоун

Ванкувер подписал контракт начального уровня с 21-летним американским защитником Джеком Рэтбоуном на три года.Игрок был выбран клубом на драфте 2017 в четвертом раунде под общим номером 95.

Источник: nhl.ru
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