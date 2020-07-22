Чикаго подписал контракты с тремя новичками

ГлавнаяХоккейЧикаго подписал контракты с тремя новичкамиХоккейЧикаго подписал контракты с тремя новичкамиНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 22, 2020 в 19:510Share1 Пиюс Сутер Чикаго подписал контракты начального уровня с защитниками Ианом Митчеллом(Университет Денвера),Уайтом Калинюком (Университет Висконсина) и форвардом Пиюсом Сутером (24 года,свободный агент). Митчелл Калинюк Сутер Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:пять × три = Вам может понравиться Юрий Сильницкий попрощался с «Донбассом» в своем Instagram22.07.20203Читать большеХоккей NHL Network назвала 10 лучших центрфорвардов лиги22.07.2020Читать большеХоккей Перелом пальца не мешает Раску22.07.20202Читать большеХоккей НХЛ может транслировать матчи рестарта сезона с задержкой во времени22.07.202010Читать большеХоккей Эдмонтон отправил в аренду Саморукова и Леннстрема22.07.20202Читать большеХоккей Стали известны претенденты на приз лучшему защитнику НХЛ22.07.2020Читать большеХоккей Названы претенденты на звание самого ценного хоккеиста НХЛ в сезоне 2019/2021.07.20202Читать большеХоккей «Ледяные Волки» начнут предсезонный сбор 5-го августа21.07.2020Читать большеХоккей На «Альтаире» готовят лед к старту плей-офф21.07.20204Читать большеХоккей Доми приехал в расположение “Монреаля”21.07.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020БоксАльварес проведет бой с боксером с пятью поражениями16.07.2020ФутболАндронов назвал следующего тренера “Динамо”21.07.2020ФутболИгорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков20.07.202020.07.2020Футбол“Динамо” продает шесть игроков, “Шахтер” покупает топ-азиата, “Заря” получит 0,5 млн за лидера15.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020ФутболМихайличенко летом покинет Динамо09.07.202009.07.2020ФутболРебров отклонил предложение Динамо22.07.202022.07.2020