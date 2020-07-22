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Хоккей

Чикаго подписал контракты с тремя новичками

Николай ПисаревНет комментариев
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Пиюс Сутер

Чикаго подписал контракты начального уровня с защитниками Ианом Митчеллом(Университет Денвера),Уайтом Калинюком (Университет Висконсина) и форвардом Пиюсом Сутером (24 года,свободный агент).

Митчелл

Калинюк

Сутер

Источник: nhl.ru
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