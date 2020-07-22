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Хоккей

«Филадельфия» подписала новый контракт с форвардом, победившим рак

Николай ПисаревНет комментариев
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«Филадельфия» подписала новый контракт с нападающимОскаром Линдблумом,информируетофициальный сайт клуба.

23-летний хоккеист поставил подпись под трехлетним соглашением. Зарплата шведа составит 3 миллиона долларов за сезон.

Оскар Линдблум недавно завершил лечение от рака. В конце 2019 года форварду диагностировали саркому Юинга. Это разновидность рака, при которой поражаются костные ткани. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счет 18 (11+7) баллов.

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Источник: официальный сайт «Филадельфии»

Источник: uhl.ua
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