«Филадельфия» подписала новый контракт с форвардом, победившим рак

«Филадельфия» подписала новый контракт с нападающимОскаром Линдблумом,информируетофициальный сайт клуба.

23-летний хоккеист поставил подпись под трехлетним соглашением. Зарплата шведа составит 3 миллиона долларов за сезон.

Оскар Линдблум недавно завершил лечение от рака. В конце 2019 года форварду диагностировали саркому Юинга. Это разновидность рака, при которой поражаются костные ткани. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счет 18 (11+7) баллов.

Источник: официальный сайт «Филадельфии»