Нэшвилл подписал контракт с Мэлоуном и расторг контракт с Вестерхольмом

Шон Мэлоун

Нэшвилл подписал контракт на сезон 20-21 с неограниченным свободным агентом Шоном Мэлоуном (750 тысяч на уровне НХЛ).

Также клуб расторг контракт с вратарем Никласом Вестерхольмом.