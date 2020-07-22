Нэшвилл подписал контракт с Мэлоуном и расторг контракт с Вестерхольмом

ГлавнаяХоккейНэшвилл подписал контракт с Мэлоуном и расторг контракт с ВестерхольмомХоккейНэшвилл подписал контракт с Мэлоуном и расторг контракт с ВестерхольмомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 22, 2020 в 22:240Share4 Шон Мэлоун Нэшвилл подписал контракт на сезон 20-21 с неограниченным свободным агентом Шоном Мэлоуном (750 тысяч на уровне НХЛ). Также клуб расторг контракт с вратарем Никласом Вестерхольмом. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:два × четыре = Вам может понравиться Хоккей «Филадельфия» подписала новый контракт с форвардом, победившим рак22.07.2020Читать большеХоккей Чикаго подписал контракты с тремя новичками22.07.20202Читать большеЮрий Сильницкий попрощался с «Донбассом» в своем Instagram22.07.20204Читать большеХоккей NHL Network назвала 10 лучших центрфорвардов лиги22.07.2020Читать большеХоккей Перелом пальца не мешает Раску22.07.20202Читать большеХоккей НХЛ может транслировать матчи рестарта сезона с задержкой во времени22.07.202010Читать большеХоккей Эдмонтон отправил в аренду Саморукова и Леннстрема22.07.20202Читать большеХоккей Стали известны претенденты на приз лучшему защитнику НХЛ22.07.20202Читать большеХоккей Названы претенденты на звание самого ценного хоккеиста НХЛ в сезоне 2019/2021.07.20202Читать большеХоккей «Ледяные Волки» начнут предсезонный сбор 5-го августа21.07.2020Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020БоксАльварес проведет бой с боксером с пятью поражениями16.07.2020ФутболАндронов назвал следующего тренера “Динамо”21.07.2020ФутболИгорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков20.07.202020.07.2020Футбол“Динамо” продает шесть игроков, “Шахтер” покупает топ-азиата, “Заря” получит 0,5 млн за лидера15.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020ФутболМирча Луческу возглавит Динамо?22.07.202022.07.2020ФутболРебров отклонил предложение Динамо22.07.202022.07.2020