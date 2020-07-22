Среда, 22 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНэшвилл подписал контракт с Мэлоуном и расторг контракт с Вестерхольмом
Хоккей

Нэшвилл подписал контракт с Мэлоуном и расторг контракт с Вестерхольмом

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Шон Мэлоун

Нэшвилл подписал контракт на сезон 20-21 с неограниченным свободным агентом Шоном Мэлоуном (750 тысяч на уровне НХЛ).

Также клуб расторг контракт с вратарем Никласом Вестерхольмом.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Чикаго подписал контракты с тремя новичками

Юрий Сильницкий попрощался с «Донбассом» в своем Instagram
NHL Network назвала 10 лучших центрфорвардов лиги

Перелом пальца не мешает Раску

НХЛ может транслировать матчи рестарта сезона с задержкой во времени

Закрыть