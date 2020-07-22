NHL Network назвала 10 лучших центрфорвардов лиги

На фото: Коннор Макдэвид
Эксперты NHL Networkсоставили рейтинг лучших центральных нападающих НХЛ.Напервом месте нападающий «Эдмонтона»Коннор Макдэвид.
Далее врейтинге расположились: Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джек Айкел («Баффало»), Патрис Бержерон («Бостон»).
Навосьмом месте нападающий «Питтсбурга»Евгений Малкин. Девятый— Мика Зибанежад из «Рейджерс», на10-й позиции форвард «Флориды» Александр Барков.
Источник:NHL Network
Источник: uhl.ua