Среда, 22 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейNHL Network назвала 10 лучших центрфорвардов лиги
Хоккей

NHL Network назвала 10 лучших центрфорвардов лиги

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено


На фото: Коннор Макдэвид

Эксперты NHL Networkсоставили рейтинг лучших центральных нападающих НХЛ.Напервом месте нападающий «Эдмонтона»Коннор Макдэвид.

Далее врейтинге расположились: Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джек Айкел («Баффало»), Патрис Бержерон («Бостон»).

Навосьмом месте нападающий «Питтсбурга»Евгений Малкин. Девятый— Мика Зибанежад из «Рейджерс», на10-й позиции форвард «Флориды» Александр Барков.

Источник:NHL Network

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Перелом пальца не мешает Раску

НХЛ может транслировать матчи рестарта сезона с задержкой во времени

Эдмонтон отправил в аренду Саморукова и Леннстрема

Стали известны претенденты на приз лучшему защитнику НХЛ

Названы претенденты на звание самого ценного хоккеиста НХЛ в сезоне 2019/20

Закрыть