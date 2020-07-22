Перелом пальца не мешает Раску

Туукка Раск

Туукка Раск рассказал, что несколько недель назад сломал палец и выразил уверенность, что эта травма не помешает ему подготовиться к поединкам квалификации Кубка Стэнли.

“Я занимался прыжками на тумбу и ударился пальцем о нее, – сказал голкипер “Бостон Брюинз” во вторник. – Получил небольшую трещину и потянул связки. Мелочи. Но вы же понимаете, что ловить шайбу с такой травмой не очень комфортно”.

На видеоинтервью в пятницу Раск пришел с повязкой на безымянном пальце левой руки и пообещал уже на этой неделе надеть нормальную ловушку. Пару раз травма беспокоила его на нынешних сборах: один раз он пропустил часть тренировки, а другую завершил досрочно.

“Палец заживет, я не переживаю по этому поводу, – сказал Раск. – Все будет в порядке, когда мы начнем играть”.

Первый матч квалификации “Бостон” проведет 2 августа против “Филадельфии Флайерз”.

По итогам регулярного чемпионата 2019-20 годов Раск стал финалистом приза Везина (лучший вратарь сезона), одержав 28 побед, потерпев восемь поражений в основное время и шесть в дополнительное в 41 матче, пропуская в среднем 2,12 шайбы за игру (КН) и парируя 92,9% бросков (ОБ). Вместе с Ярославом Халаком он уже стал обладателем “Уильям М.Дженнингс Трофи”, которым награждаются вратари команды, пропустившей меньше всех шайб за чемпионат (167). Халак завершил его 18-8-6 с КН – 2,39 и ОБ – 91,9% (31 игра).

Тренер Брюс Кэссиди во вторник заявил, что в поединках кругового турнира перед матчами плей-офф ворота “Брюинз” будет защищать Халак. В последний раз Халак участвовал в кубковой игре в 2015 году, когда выступал за “Нью-Йорк Айлендерс”. Всего за его счету 30 матчей плей-офф: 13-15, КН – 2,39, ОБ – 92,4%. Раск значительно чаще принимал участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 89 встреч, 50-39, КН – 2,19, ОБ – 92,7%.

“Он готовится вместе с Тууккой, – сказал Кэссиди о Халаке. – Не знаю, как все в итоге сложится, но он будет играть. Он также должен подготовиться к плей-офф. Они оба должны быть в форме. Туукка это понимает”.

Кэссиди определится с игровым временем вратарей уже в Торонто, где соберутся все 12 команд Восточной конференции, продолжающие борьбу за Кубок Стэнли. “Бостон” прилетит туда 26 июля, а 30-го сыграет контрольный матч против “Коламбус Блю Джекетс”.

“Брюинз” показали лучший результат в НХЛ как по количеству побед (44-14-12), так и по проценту набранных очков (71,4%) на момент приостановки сезона 12 марта из-за пандемии коронавируса. Команда сыграет в круговом турнире квалификации Кубка Стэнли вместе с “Тампа-Бэй Лайтнинг” (43-21-6, 65,7%), “Вашингтон Кэпиталз” (41-20-8, 65,2%) и “Флайерз” (41-21-7, 64,5%), чтобы определить посев в плей-офф. Все матчи квалификации состоятся на стадионе Scotiabank Arena.

“Сейчас ситуация перед плей-офф совсем иная, потому что мы ничего не делали в течение трех-четырех месяцев, – сказал Раск. – И никто не знает, как отреагирует тело на нагрузки в кубковых матчах. Я считаю, что нам очень повезло, что у нас в команде есть два вратаря, которые могут играть в плей-офф, страхуя друг друга”.