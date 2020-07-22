Стали известны претенденты на приз лучшему защитнику НХЛ

Стали известны претенденты на «Норрис Трофи»–приз, который вручается лучшему защитнику по итогам сезона в НХЛ.

В тройку финалистов вошли американец Джон Карлсон из «Вашингтона», швед Виктор Хедман из «Тампы» и швейцарец Роман Йоси из «Нэшвилла».

Карлсон в прошедшей «регулярке» набрал 75 (15+60) очков в 69 матчах при показателе полезности «+12». Хедман добыл 55 (44+11) баллов в 66 встречах при «+27». В активе Йоси 65 (16+49) очков в 69 матчах и показатель «+22».

Источник: журналист Франк Серавалли