Среда, 22 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСтали известны претенденты на приз лучшему защитнику НХЛ
Хоккей

Стали известны претенденты на приз лучшему защитнику НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Стали известны претенденты на «Норрис Трофи»–приз, который вручается лучшему защитнику по итогам сезона в НХЛ.

В тройку финалистов вошли американец Джон Карлсон из «Вашингтона», швед Виктор Хедман из «Тампы» и швейцарец Роман Йоси из «Нэшвилла».

Карлсон в прошедшей «регулярке» набрал 75 (15+60) очков в 69 матчах при показателе полезности «+12». Хедман добыл 55 (44+11) баллов в 66 встречах при «+27». В активе Йоси 65 (16+49) очков в 69 матчах и показатель «+22».

Читайте также:  "Ванкувер" - "Питтсбург" (4:1): эффективность "Кэнакс"

Источник: журналист Франк Серавалли

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Названы претенденты на звание самого ценного хоккеиста НХЛ в сезоне 2019/20

«Ледяные Волки» начнут предсезонный сбор 5-го августа

На «Альтаире» готовят лед к старту плей-офф

Доми приехал в расположение “Монреаля”

Финалисты “Норрис Трофи”: Карлсон, Хедман, Йоси

Закрыть