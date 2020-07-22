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Хоккей

Юрий Сильницкий попрощался с «Донбассом» в своем Instagram

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник, выступающий в минувшем регулярном чемпионате сезона 2019/20 в составе донецкого«Донбасса», в своем Instagram сообщил об уходе из команды и написал трогательный пост о времени с дончанами.

—Хочу выразить благодарность «Донбассу», в первую очередь болельщикам – за их великолепную поддержку, как на арене, так и за ее пределами, всему персоналу и работникам стадиона! Наша жизнь непредсказуема – сегодня здесь, завтра там! Надеюсь, в будущем еще увидимся. Команде только побед и достижения поставленных целей! Часть меня остается с вами – подытожил свои выступления в«Донбассе» Сильницкий.

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Публикация от Юрий Сильницкий (@yuriy_silnitskiy) 21 Июл 2020 в 10:54 PDT

Отметим, что в составе донецкого клуба в сезоне 2019/20 Сильницкий провел 17 матчей, в которых набрал 11 (0+11) очков при показателе полезности +18.

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Напомним, что ранее стало известно о проведенииDonbass Open Cup-2020, в котором примут участие «Белый Барс», «Днепр»,«Донбасс» и «Кременчук» – турнир состоится с 25 по 27 августа на льду дружковской арены «Альтаир».

Источник: uhl.ua
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