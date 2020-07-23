Андрей Хапков: «Задача минимум на будущий сезон – бронзовые медали»

В преддверии старта предсезонных сборов и начала подготовки к 5-му юбилейному сезону чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч президент«Ледяных Волков» Андрей Хапков пообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о целях команды на будущий сезон, комплектации состава и тренерского штаба, а также о старте предсезонных сборов и развитии хоккея в Украине.

—Киевский клуб одним из первых объявил о дате старта тренировочных сборов. Значит ли это, что можно говорить о большей стабильности команды в будущем сезоне?

— Да, конечно, мы действительно можем говорить о большей стабильности команды. На будущий сезон у нас появился новый спонсор – это строительная компанияGenesis Group Development. Помощь этой компании полностью покроет расходы на зарплаты как наших молодых игроков, так и возрастных и легионеров.

Плюс, хочу сказать большое спасибоДепартаменту молодежи и спорта и КМДА за их поддержу ДЮСШ «Льдинка» в целом и нашей команды в частности.

—Как планируете готовить команду к старту пятого сезона УХЛ?



— Как мы уже сообщали ранее, сборы начнутся с 5-го августа. На этих сборах мы планируем просмотреть молодых игроков в основной состав команды. А уже с 12-го августа мы выйдем на лед и где-то к этому же времени приедут легионеры и возрастные игроки, с которыми мы планируем продолжить сотрудничество и в будущем сезоне.

В общем, о всех трансферах мы объявим немного позже, так что не забывайте следить за новостями.

—Руслан Борисенко останется на посту главного тренера команды или вы рассматриваете других кандидатов на эту должность?



— На данный момент мы ведем переговоры с несколькими специалистами, которые смогут возглавить наш клуб. Сейчас сложилась такая ситуация, что Руслан Витальевич тренирует 2006 год в ДЮСШ«Льдинка» и помогает развивать детский хоккей.

По возможности мы будем подключать его к предсезонной подготовке и я однозначно его вижу в нашем тренерском штабе. К тому же, как я уже говорил, мы ведем переговоры с рядом тренеров – сейчас у нас на примете украинский, белорусский и русский специалисты.

—Вы уже говорили о том, что на сборах Вы будете просматривать украинскую молодежь. Это будут воспитанники «Льдинки»?



— Конечно, это наша основная цель. Нашей задачей является максимально привлекать для выступлений за взрослую команду воспитанников школы. Вообще, в идеале в нашей команде должно быть около 80% своих же воспитанников для того, что бы у молодежи появился шанс заиграть на более высоком уровне и развиваться внутри украинского чемпионата.

На данном этапе мы стремимся к тому, что сделать упор на воспитанников«Льдинки», поэтому стараемся сделать все условия для популяризации и воспитания украинской молодежи. Я думаю, что ребята в детских командах должны видеть, в чем может быть продолжения их карьеры. Они должны понимать, что у них есть возможность еще в юном возрасте заиграть во взрослом чемпионате и проявить свои лучшие качества.



—Если говорить о результатах прошлого сезона для киевлян, то можно его назвать успешным? Вы несколько раз обыгрывали «Белый Барс», впервые добыли победу в матчах плей-офф…



— Конечно, по сравнению в предыдущими сезонами этот год получился более удачным. Можно даже сказать, что из всех трех сезонов существования команды, сезон 2019/20 был наиболее успешным. Но несмотря на это, поставленную задачу мы все же не выполнили и из-за этого остался осадок.

Поэтому я считаю, что команда не справилась и записывать этот сезон в “лучший” не стоит, ведь лучший свой сезон мы еще не сыграли.

— Исходя из этого, какие цели Вы ставите клубу на будущий сезон?



— Я максималист, поэтому и цели для команды ставлю максимальные. Конечно, мы хотим участвовать в борьбе за медали, быть в числе призеров чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Задача минимум на будущий сезон- бронзовые медали.

—Учитывая последние новости о том, что МХК «Сокол» может вернуться в чемпионат Украины, можно говорить, что в развитии украинского хоккея наметился серьёзный сдвиг?

— Конечно, так и есть. Начиная с 2017 года, когда появился клуб«Волки», мы и идем путем развития и популяризации хоккея. Так чтопоявление новых клубов – это большой шаг для всего чемпионата. Как там говорится? Дальше – больше (улыбается).

МХК«Соколу», конечно же, желаем побед в их дебютном сезоне и удачи. Надеюсь, что этот путь приведет к возрождению того легендарного клуба, который когда-то был. Ну и плюс, естественно, хочется, чтобы в чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч появлялось все больше и больше новых клубов.



Напомним, что матч-открытие юбилейного сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран30 сентября, сразу послезавершения плей-оффсезона 2019/20.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber