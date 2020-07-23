Кросби вышел на лед перед занятием “Пингвинз”

Сидни Кросби

В среду Сидни Кросби занимался на льду индивидуально перед тренировкой “Питтсбург Пингвинз”, но не принимал участие в командной работе.

Центрфорвард пробыл на льду около 30 минут до начала запланированной тренировки. Он катался впервые с субботы, когда по необъявленным причинам досрочно завершил двусторонний матч. Кросби пропустил тренировку в воскресенье и двусторонку в понедельник. Во вторник у “Пингвинз” был выходной.

В субботу Кросби ушел со льда примерно через 10 минут после начала 25-минутного второго периода. Согласно правилам НХЛ о возобновлении сезона, команде не разрешено раскрывать подробности травмы или болезни игрока.

В своем 15-м сезоне в НХЛ Кросби набрал 47 (16+31) очков в 41 матче. 12 марта чемпионат был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. 9 ноября центрфорвард получил травму, 14 ноября перенес операцию на мышцах кора и пропустил 28 игр перед тем, как 14 января вернулся в состав и набрал 4 (1+3) очка в матче с “Миннесота Уайлд” (7:3).

“Пингвинз” (40-23-6) набрали 62,3% от количества возможных очков на момент приостановки сезона 12 марта из-за пандемии коронавируса, заняв пятое место в Восточной конференции. В квалификации Кубка Стэнли “Питтсбург” встретится с “Монреаль Канадиенс” (12-е место, 31-31-9, 50,0% очков). Команды сыграют серию до трех побед, которая начнется 1 августа на Scotiabank Arena в Торонто.

Победитель выйдет в розыгрыш Кубка Стэнли, а проигравший получит шанс побороться за право первого выбора на предстоящем драфте, для чего нужно выиграть второй этап лотереи драфта, который пройдет 10 августа.