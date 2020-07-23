Линдблум подписал контракт с “Флайерз”

Оскар Линдблом

Нападающий Оскар Линдблом в среду подписал трехлетний контракт с “Филадельфия Флайерз” на общую сумму $9 млн. Среднегодовая стоимость договора составила $3 млн.

13 декабря “Флайерз” объявили, что 23-летнему форварду была диагностирована саркома Юинга, и что он больше не сыграет в этом сезоне.

“Я очень рад быть игроком “Флайерз” в следующие три сезона, – заявил Линдблум. – Клуб, болельщики и вся НХЛ невероятно здорово меня поддержали. Не могу дождаться момента возвращения на лед и быть профессиональным игроком, которым я могу быть. Я хочу поблагодарить “Флайерз” за этот шанс и с нетерпением жду дня возвращения, когда я снова смогу приносить пользу команде”.

Когда перед игрой 7 декабря против “Оттава Сенаторз” Линдблум был выведен из состава, с 11 голами он делил лидерство в команде с Трэвисом Конекни. Он был назван финалистом “Мастертон Трофи”, который вручается за верность хоккею.

“Я очень польщен номинацией на приз, который выигрывали многие великие игроки, – сказал Линдблум. – Поддержка болельщиков, партнеров и всего хоккейного сообщества меня невероятно тронула и безусловно помогла пережить трудные времена. И вернуться к моему любимому занятию”.

Линдблум, который после окончания этого сезона мог стать ограниченно свободным агентом, в 134 матчах регулярных чемпионатов набрал 57 (30+27) очков. В четырех встречах плей-офф Кубка Стэнли баллов за результативность у него не было.