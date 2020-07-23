Николай Киселёв: «С каждым годом УХЛ становится сильнее»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 20 июля,на все вопросы болельщиков отвечал капитан «Кременчука»Николай Киселев.

— Как Вам фанаты в УХЛ?

—Болельщики в Украине положительные, все поддерживают свои клубы, хорошие и доброжелательные во всех городах, не говоря уже о наших в дорогом Кременчуге.

—Как Вам работается с тренерским штабом Александра Савицкого?

—Это один из лучших тренерских штабов моей карьере.Тренеры очень все понимают, у нас четкая подготовка, которая идет по всем показателям – занятие на земле и льду, в быту.Тренерский штаб делает все грамотно и правильно в первую очередь для команды и результата. Хочу сказать, что так хорошо все складывается для меня, в первую очередь из-за тренерского штаба «Кременчука».

—С какой командой было тяжелее играть в течение регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20?

—С «Донбассом».Но и с «Днепром» не легче было играть, так как это немного разные команды.Херсон – более оборонительного плана, с ними трудно играть в атаке, а дончане – более мастеровитые, поэтому неплохо играют и в защите, и в атаке.Интересно играть с этими соперниками.

—НазовитеDream Team УХЛ?

— Вратарь – Петров (Днепр), защитники Белоусов (Днепр) – Хришпенц(Кременчуг), еще Григорян (Кременчук), нападающие: Лялька (Донбасс) – Захаров (Донбасс) – Гриценко (Кременчук), а также Пукс- Созонов – Орлов (все – Кременчук).

—Какая атмосфера в клубе?

— Всегда положительная, начиная с верхушки клуба, от президента, директора и тренерского штаба и к болельщикам.Все всегда нас хорошо поддерживают.



—Оцените уровень Украинской хоккейной лиги?

—С каждым годом Лига становится все сильнее, с каждым месяцем она развивается и становится все более профессиональней.

— Каким был регулярный чемпионат-2019/20 для «Кременчука»?

— То, что мы закончили его на первом месте, показывает, что мы хорошо подготовились и провели его.За счет тренерских установок и комбинаций, сплоченного дружного коллектива и отличных болельщиков нам удалось выиграть «регулярку».

— Кем хотите стать после завершения игровой карьеры?

– Пока об этом говорить рановато, но хочу остаться в хоккейном мире – или тренером, или агентом, так как по образованию я спортивный менеджер.

— Каким на Ваш взгляд будет полуфинал против «Белого Барса»?

—У «Барсов» быстрая и молодая команда, сильно придется побороться, но все в наших и их руках. В любом случае, мы будем играть только на победу.

— Можете дать прогноз на вторую полуфинальную пару «Донбасс» – «Днепр»?

— Думаю, что «Донбасс» пройдет в финал, но это будет для них нелегкая прогулка.

— Как вам город Кременчуг?

— Он очень похожна мой родной город Череповец – и по численности населения, и всему остальному.Красивый город, где можно хорошо отдохнуть, погулять и поесть.Плохого ничего не могу сказать – мне все нравится.

— В прошлом сезоне вы в плей-офф не показали своей результативности.Какие для себя сделали выводы?

— Да, я не совсем удачно сыграл в прошлом сезоне в решающих матчах.Буду проще относится и надеюсь, что в этом плей-офф все изменится.

Источник: сайт ХК«Кременчук»