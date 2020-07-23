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Хоккей

Олег Шафаренко может возглавить МХК «Сокол»

Николай ПисаревНет комментариев
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Директор ДЮСШ «Сокол»Константин Симчуканонсировал возвращение в УХЛ взрослой команды из Киева. В интервьюXSPORTон признался, что наставником столичного клуба может стать известный украинский экс-хоккеистОлег Шафаренко.

— Мы сейчас ведем активные переговоры с Олегом Шафаренко. Лично я вижу в нем большой потенциал. Плюс он не так давно работал с юниорской сборной Украины. Так что в его характере есть черты главного тренера, и я считаю, что он может справиться с этой задачей.

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Шафаренко является воспитанником киевской школы хоккея и за время игровой карьеры выступал за такие клубы как «Сокол» (Киев), «Спартак» (Москва), «Химволокно» (Могилев), «Динамо» (Минск), «Керамин» (Минск), «Шахтер» (Солигорск), «Юность» (Минск), «Сарыарка» (Караганда) и «Донбасс» (Донецк). Также на его счету богатый опыт выступлений за сборную Украины.

В тренерском штабе национальной команды на чемпионате мира-2019 он работал ассистентом главного тренера.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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