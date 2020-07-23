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Хоккей

Сегодня состоится презентация нового клуба НХЛ из Сиэтла

Николай ПисаревНет комментариев
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Новый клуб из Сиэтла, который начнет играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, анонсировал дату презентации.

В инстаграме «Сиэтл» опубликовал загадочный пост с видео. В подписи к ролику говорится, что 23 июля в 09:00 утра по Тихоокеанскому времени появится на свет будущая 32-я команда. Ожидается, что состоится официальная презентация клуба, на которой будут представлены название и логотип.

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Публикация от NHL Seattle (@nhlseattle) 22 Июл 2020 в 5:04 PDT

«Сиэтл» приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. 32-й клуб лиги должен начать играть с сезона-2021/22. Изначально планировалось объявить название и логотип команды в феврале или марте, но презентацию перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Клуб из Сиэтла будет выступать на стадионе Climate Pledge Arena. Право на название строящейся сейчас арены вместимостью 18 000 зрителей, известную в прошлом как KeyArena, выкупила компания Amazon.

Источник: uhl.ua
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