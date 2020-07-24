Экс-вратарь «Ледяных Волков» будет выступать в Первенстве ВХЛ за саратовский «Кристалл»

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сайт саратовского «Кристалла», выступающего в Первенстве ВХЛ, контракт с клубом подписал голкиперАнтонио Романов.

В сезоне 2019/20 вратарь выступал за «Ледяных Волков» в чемпионате УХЛ – Пари-Матч, заработав в 9 матчах коэффициент надёжности 10.42 при 76,4% отбитых бросков.

Также ранее Романов играл в молодёжной лиге и третьем дивизионе Финляндии, университетской лиге Европы и МХЛ-Б (8 матчей, КН 2.60, 89,8% ОБ).

19-летний голкипер дал краткое интервью пресс-службе нового клуба:

– До подписания контракта с «Кристаллом», что вы слышали о команде и Саратове?

– Саратов – город с хоккейными традициями и большой историей, а команда с амбициями и хорошим составом. Был приятно удивлен, когда узнал о своем подписании.

– Какие цели и задачи ставите перед собой в «Кристалле»?

– Приносить пользу команде, закрепиться в составе и радовать болельщиков своей игрой.

– Под каким игровым номером хотели бы выходить на площадку играя за волжан?

– Хотелось бы играть под 27 номером, всегда симпатизировал этим цифрам.