Голы в матчах Кубка Стэнли будут сопровождаться музыкальным оформлением с домашних арен условных хозяев

Официальный сайт НХЛ сообщает, чтозаброшенные шайбы в матчах после возобновление сезона 2019/20 будут сопровождаться музыкальным оформлением с домашних арен условных хозяев. Также командам дадут час, чтобы освободить раздевалку после игры. Затем ее будут убирать и дезинфицировать в течение 45 минут.

Следующая команда сможет занять раздевалку только после разрешения представителя лиги, отвечающего за ее состояние. Тренерские комнаты будут в распоряжении тренеров в течение всего дня. Там же специалисты смогут работать с видео.

У каждого клуба будет своя ложа на стадионе, откуда его сотрудники смогут смотреть матчи и записывать их.

Источник: официальный сайт НХЛ