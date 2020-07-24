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Хоккей

Голы в матчах Кубка Стэнли будут сопровождаться музыкальным оформлением с домашних арен условных хозяев

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт НХЛ сообщает, чтозаброшенные шайбы в матчах после возобновление сезона 2019/20 будут сопровождаться музыкальным оформлением с домашних арен условных хозяев. Также командам дадут час, чтобы освободить раздевалку после игры. Затем ее будут убирать и дезинфицировать в течение 45 минут.

Следующая команда сможет занять раздевалку только после разрешения представителя лиги, отвечающего за ее состояние. Тренерские комнаты будут в распоряжении тренеров в течение всего дня. Там же специалисты смогут работать с видео.

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У каждого клуба будет своя ложа на стадионе, откуда его сотрудники смогут смотреть матчи и записывать их.

Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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