Пастрняк может не вернуться до следующей недели

Давид Пастерняк

Нападающие “Бостон Брюинз” Давид Пастрняк и Ондржей Каше вряд ли вернутся на лед до момента отправления команды в Торонто, где пройдут квалификационные матчи Кубка Стэнли. Об этом в среду заявил президент клуба Кэм Нили.

“Сейчас сложно сказать, – сказал Нили. – Скорее всего, это произойдет уже в Торонто”.

Нили, однако, считает, что в долгосрочной перспективе на “Брюинз” это не скажется.

“Когда мы доберемся до Торонто, все должно быть в порядке”, – сказал он.

В круговом турнире Восточной конференции “Бостон” сыграет с “Тампа-Бэй Лайтнинг”, “Вашингтон Кэпиталз” и “Филадельфия Флайерз”. Эти встречи для определения посева в плей-офф состоятся на Scotiabank Arena. Первый матч “Брюинз” проведут 2 августа против “Флайерз”.

Пастрняк, с 48 голами поделивший лидерство в НХЛ с форвардом “Кэпиталз” Александром Овечкиным, с момента открытия тренировочного лагеря провел одну тренировку с командой. 15 июля нападающий вышел на лед с партнерами в составе небольшой группы после возвращения из Чехии, где он провел большую часть времени после паузы в сезоне, объявленной 12 марта из-за пандемии коронавируса. Каше, приобретенный из “Анахайм Дакс” 21 февраля и также во время паузы бывший в Чехии, вышел на лед в тот же день, но уже после окончания тренировки.

Нили сказал, что “Брюинз” испытывали проблемы с доступностью игроков – в субботу девять человек отсутствовали, потому что “не были способны принимать участие”, – из-за законов штата Массачусетс относительно пандемии.

“Некоторые другие команды с этим тоже столкнулись, но в разных штатах законы немного отличаются, – сказал Нили. – Мы выполняем все предписания штата. Мы соблюдаем все протоколы – не только лиги, но и штата”.

В соцсетях были опубликованы снимки Пастрняка и Каше с катка в Норд-Энде. Они также пропустили первые два дня тренировок из-за международных правил соблюдения карантина, как сказал генеральный менеджер “Брюинз” Дон Суини.

На вопрос, хотел ли бы он изменить некоторые из принятых решений, Нили ответил: “Конечно. Дата открытия лагеря была известна заранее, и мы знали, что некоторым игрокам надо будет соблюсти карантин после приезда сюда. Мы надеялись, что это произойдет пораньше. Но что уж тут поделать. Это было оставлено на откуп игрокам. Конечно, учитывая то, как все получилось, можно было надеяться на другие решения”.

Для Каше ситуация немного сложнее, чем для Пастрняка, который после возвращения должен вернуться на свое место на правом краю первого звена с Патрисом Бержероном в центре и Брэдом Маршаном. Каше провел за “Бостон” шесть матчей, сделав одну передачу. Пребывание в тренировочном лагере могло принести ему пользу и лучше познакомиться с партнерами.

“Здесь нам немного не повезло, мы расстроены, потому что считаем, что он может стать важным фактором второстепенной результативности, – сказал Нили. – Мы приобрели его в дедлайн, поэтому на адаптацию требуется время. А потом вскоре наступила пауза. Ему еще надо привыкнуть к команде, системе и партнерам. Так что мы расстроены, что у него не получается выходить на лед”.