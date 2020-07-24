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Хоккей

Тампа-Бэй подписал контракт с Дэем

Николай ПисаревНет комментариев
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Шин Дэй

Тампа-Бэй подписал контракт на сезон 2020-21 с защитником Шином Дэем(1 год,$700,000).Дэй являлся свободным агентом НХЛ после расторжения контракта с Рейнджерс в мае.

Источник: nhl.ru
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