Тампа-Бэй подписал контракт с Дэем

ГлавнаяХоккейТампа-Бэй подписал контракт с ДэемХоккейТампа-Бэй подписал контракт с ДэемНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 24, 2020 в 12:390Share1 Шин Дэй Тампа-Бэй подписал контракт на сезон 2020-21 с защитником Шином Дэем(1 год,$700,000).Дэй являлся свободным агентом НХЛ после расторжения контракта с Рейнджерс в мае. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:восемнадцать − 10 = Вам может понравиться Хоккей Вице-президент «Сиэтла»: «Название команды должно хорошо и достойно смотреться на Кубке Стэнли»24.07.2020Читать большеХоккей Экс-вратарь «Ледяных Волков» будет выступать в Первенстве ВХЛ за саратовский «Кристалл»24.07.2020Читать большеХоккей Пастрняк может не вернуться до следующей недели24.07.20202Читать большеХоккей “Сиэтл Кракен” объявил имя, цвета и логотип23.07.20204Читать большеХоккей Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»23.07.2020Читать большеХоккей Сегодня состоится презентация нового клуба НХЛ из Сиэтла23.07.20202Читать большеХоккей Четыре игрока из НХЛ отправятся в Динамо Минск23.07.20204Читать большеХоккей Андрей Хапков: «Задача минимум на будущий сезон – бронзовые медали»23.07.20204Читать большеХоккей Линдблум подписал контракт с “Флайерз”23.07.20202Читать большеХоккей Кросби вышел на лед перед занятием “Пингвинз”23.07.2020Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020БоксАльварес проведет бой с боксером с пятью поражениями16.07.2020ФутболВольфсбург намерен выбить Шахтер из Лиги Европы23.07.202023.07.2020ФутболАндронов назвал следующего тренера “Динамо”21.07.2020ФутболИгорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков20.07.202020.07.2020ФутболМирча Луческу возглавит Динамо?22.07.202022.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020ФутболРебров отклонил предложение Динамо22.07.202022.07.2020