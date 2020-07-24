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Хоккей

Восемь детско-юношеских команд «Кременчука» сыграют во всеукраинских соревнованиях 2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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В новом сезоне 2020/21 во всеукраинских детских соревнованиях сыграют сразу восемь детско-юношеских команд «Кременчука» с КДЮСШ «Авангард».Юные кременчугские хоккеисты выступят в восьми возрастных категориях с 2005 по 2012 годах, что является рекордом для “горожан”.

Отметим, что недавно тренерский штаб КДЮСШ «Авангард» усилили знаменитые украинские хоккеисты, экс-игроки национальной сборной Украины, нападающийАртем Гниденкои вратарьВадим Селиверстов.

Напомним, что уже в сентябре 2020 года основная команда «Кременчука» стартует в полуфинале плей-офф против «Белого Барса».Полуфинальная серия между этими клубами стартует 1 и 2 сентября в Кременчуге, а 5 и 6 числа полуфинал переедет в Белой Церкви, в случае необходимости матче также пройдут 8, 10 и 12 сентября

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Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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