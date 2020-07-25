Андрей Жвачкин продолжит выступать в составе «Днепра»

Нападающий Андрей Жвачкин продолжит выступать в херсонском «Днепре» и поможет команде в решающих матчах плей-офф и юбилейномсезоне УХЛ. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт клуба.

Воспитанник «Ермака» в сезоне 2019/20 сыграл в 26 матчах «регулярки» и набрал 25 (7+18) очков при показателе полезности +22.

В 1/4 финала плей-офф Жвачкин в двух матчах заработал 5 (2+3) результативных баллов.

Ранее стало известно, что«Днепр» примет участиев Donbass Open Cup-2020, который пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

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