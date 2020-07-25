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Хоккей

Вице-президент НХЛ: «Мы решили всё внимание уделить болельщикам, которые будут смотреть матчи дома»

Николай ПисаревНет комментариев
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Старший вице-президент Национальной хоккейной лиги по вопросам контента Стив Майер поделился мнением о возобновлении сезона.

— Начиная с 1 августа и до момента вручения Кубка мы будем вносить коррективы в наши планы, будем развиваться. Мы надеемся, что у нас получится создать продукт, который надолго запомнят болельщики. Мы рассчитываем, что он им понравится.

Мы решили не заниматься виртуальной действительностью на трибунах, не рассаживать там картонные фигуры зрителей или плюшевых мишек. Мы решили всё внимание уделить болельщикам, которые будут смотреть матчи дома, чтобы они получили максимальное удовольствие. Мы также хотим рассказать им о нашем виде спорта, заинтересовать их хоккеем, сделать так, чтобы трансляция захватила их, ─ приводит слова Майера пресс-служба лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия)

Источник: uhl.ua
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