Защитник «Чикаго» Брент Сибрук отказался от участия в матчах плей-офф из-за травмы

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук не вернётся на лёд в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Хоккеист отказался от участия в матчах плей-офф и не поедет с клубом в Эдмонтон. Ветеран «Чикаго» получил травму ещё в конце 2019 года. Ранее сообщалось, что он выбыл до конца сезона.

В 1114 матчах за 15 сезонов в «Чикаго» Сибрук набрал 464 (103+361) очка и трижды завоевал Кубок Стэнли: в 2010, 2013 и 2015 годах.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Источник: «Чикаго Блэкхоукс»