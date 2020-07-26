Комиссар НХЛ: «Оформление матчей будет иным с точки зрения трансляции»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился ожиданиями от трансляций матчей розыгрыша Кубка Стэнли. Из-за пандемии коронавируса все они будут проходить без зрителей. Ожидается, что в трансляциях будет задействовано по 32 камеры — на 12 больше, чем во время обычной встречи.

— В спорте нет ничего лучше матчей НХЛ. Энергетика, шум зала, радость зрителей. Это ничем не заменишь. Хотим, чтобы трансляции по ТВ стали ещё интереснее и увлекательнее. Вы услышите больше из того, что происходит на льду. Раньше эти звуки заглушали трибуны.





Оформление матчей будет иным с точки зрения трансляции. Тут можно вспомнить, как оформляются наши матчи под открытым небом. Стив Майер и его люди очень творчески подходят к решению таких вопросов. Думаю, получим очень интересный телевизионный продукт, – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ