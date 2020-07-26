Самсонов из-за травмы не сыграет в этом сезоне

Илья Самсонов

Вратарь “Вашингтон Кэпиталз” Илья Самсонов не примет участие в квалификации Кубка Стэнли и плей-офф из-за травмы, о характере которой не сообщается.

Россиянин не поедет в Торонто, где будут играть команды Восточной конференции, и останется в Вашингтоне для продолжения лечения.

“Это грустно для игрока и для нас, – сказал тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден. – Это по-настоящему хороший молодой “проспект”, так что мы расстроены тем, что его не будет в нашем распоряжении. У него были очень яркие отрезки и получился в целом хороший сезон. Но сейчас будет правильным оставить его здесь и позволить спокойно лечиться, чтобы он был готов к следующему сезону”.

Рирден отказался рассказывать, когда и как Самсонов получил травму. После того, как из-за пандемии коронавируса 12 марта в сезоне была объявлена пауза, 23-летний вратарь отправился в Россию. Он вернулся 2 июля к началу тренировочного лагеря (13 июля), но не принял участие ни в одном занятии.

Согласно правилам Плана возобновления сезона, командам запрещается раскрывать подробности травм или болезней игрока.

“Это не положительный тест на COVID, это травма, – уточнил Рирден. – На данный момент я могу рассказать только об этом. Другие подробности смогу сообщить позднее”.

В круговом турнире для определения посева в плей-офф “Кэпиталз” сыграют в Торонто с “Тампа-Бэй Лайтнинг” (3 августа), “Филадельфия Флайерз” (6 августа) и “Бостон Брюинз” (9 августа). В среду они проведут контрольный матч против “Каролина Харрикейнз” (23:00 мск).

Рирден заявил, что первые два периода контрольного матча сыграет Брэйден Холтби. Он, однако, не сообщил, кто займет место в воротах в третьем периоде – Финикс Копли или новичок Витек Ванечек, а также кто будет запасным у Холтби в момент начала квалификации.

“Мы продолжим оценивать ситуацию и будем знать больше, когда приедем в Торонто”, – сказал Рирден.

В минувшем сезоне Копли сыграл 16-7-3 при 2,90 в среднем пропущенных гола, 90,5% сэйвов и одном шатауте. В составе “Херши” в Американской хоккейной лиге 28-летний голкипер сыграл 17-8-6 при 2,46 в среднем пропущенных шайбы, 90,5% отраженных бросков и двух шатаутах.

Ванечек в НХЛ еще не играл. В составе “Херши” в этом чемпионате 24-летний вратарь сыграл 19-10-1 при 2,26 гола, 91,7% сэйвов и двух шатаутах. Самсонов, выбранный под 22-м номером драфта-2015, провел сильный дебютный сезон в НХЛ и составил конкуренцию Холтби, сыграв 16-6-2 при 2,55 гола, 91,3% сэйвов и одном шатауте. После этого сезона Холтби станет неограниченно свободным агентом, и Самсонов является его преемником в качестве первого номера “Вашингтона”.

“Это игрок, который в первый же год оказал серьезное влияние на нашу команду, и будет иметь большое влияние в ближайшие годы, – сказал Рирден. – Травма Самсонова огорчила как игрока, так и команду. Но сейчас очень важно подстраиваться под обстоятельства и быть готовыми к неожиданностям. Надо сделать все, что в наших силах, чтобы дать себе наилучший шанс на победу”.