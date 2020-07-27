Биннингтон: опыт поможет “Блюз”

Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон понимает, что нынешний плей-офф отличается от других, но вратарь уверен, что уроки прошлого сезона помогут “Сент-Луис Блюз” во второй раз подряд стать обладателями Кубка Стэнли.

“Ничего не изменилось, – сказал Биннингтон. – Перед нами стоит та же цель, и мы все ближе подходим к ней. Мне нравится играть в этой команде, выкладываться в каждом матче. Мне нравятся победы. Надеюсь, что мы сохраним появившийся у нас пару месяцев назад настрой, будем играть в командный хоккей и проведем игры на хорошем уровне. В прошлом сезоне мы приобрели огромный опыт, и я рассчитываю, что сможем использовать его в этом году. В прошлом сезоне нам было психологически непросто. Розыгрыш ведется долго. Мне удалось сохранить психологическое равновесие на протяжении всего этого времени. А еще я старался прибавлять с каждой игрой. Хочу думать, что у меня снова получится так сыграть”.

В прошлом сезоне Биннингтона вызвали из АХЛ в “Блюз” 5 января 2019 года. Он выиграл 24 матча из 30 (24-5-1), пропуская в среднем за игру 1,89 шайбы (КН) и парируя 92,7% бросков (ОБ), чем помог команде подняться с последнего места в Западной конференции на третье. Не менее уверенно дебютант НХЛ сыграл в плей-офф: 16-10, КН – 2,46, ОБ – 91,4%. В прошлом году “Сент-Луис” впервые за 51 год выступлений в НХЛ завоевал Кубок Стэнли.

Биннингтон продолжил играть на высоком уровне в чемпионате 2019-20 годов, приостановленном 12 марта из-за пандемии коронавируса: 30-13-7, КН – 2,56, ОБ – 91,2%. Его включили в состав первом символической сборной сезона, а “Блюз” заняли первое место на Западе по проценту набранных очков (42-19-10, 66,2%).

Голкипер уверен, что сможет надежно сыграть в квалификации Кубка Стэнли, где “Сент-Луису” предстоит помериться силами в круговом турнире с “Колорадо Эвеланш” (2 августа), “Вегас Голден Найтс” (6 августа), и “Даллас Старз” (8 августа), чтобы определиться с посевом в плей-офф. Все матчи пройдут в Эдмонтоне.

Верят в него и его партнеры.

“В прошлом году он был великолепен. И это лишь усиливает уверенность команды в нем, – говорит центрфорвард “Блюз” Райан O’Райли. – Он знает, на что способен. А мы знаем, что он будет играть в воротах и выручать нас, когда нужно. Наша задача помочь ему. Будем обращать внимание на мелочи, чтобы у него было не так много работы. Это поможет ему и нам. Вот одна из причин, почему у нас такая хорошая команда. Я не сомневаюсь, что он в состоянии снова привести нас к победе”.

В Биннингтоне уверен и генеральный менеджер “Сент-Луиса” Дуг Армстронг. 13 июля 2019 года, через месяц и один день после победы над “Бостон Брюинз” в матче №7 финальной серии, он подписал с голкипером двухлетний контракт на $8,8 млн ($4,4 млн в среднем за сезон).

“Он не дал нам повода сомневаться в нем, – сказал Армстронг. – Он был великолепен в прошлом году и в нынешнем сезоне. Их связка с Джейком (Алленом) сыграла потрясающе. Мы верим, что он, как и все остальные хоккеисты, настроится, наберет форму и будет готов к бою”.

В среду (четверг, 01:30 мск) “Блюз” проведут контрольный матч против “Чикаго Блэкхокс”.

“Мы набираем ход и готовимся к войне, – сказал Биннингтон. – Все идет хорошо, мы готовимся по плану, как и прежде. Ничего не изменилось, мы движемся вперед. Команда здорово поработала в последние две недели. Мы были внимательны, не торопились, чтобы как следует подготовиться к предстоящим матчам”.