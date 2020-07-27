Чайка ушел с поста генменеджера “Аризоны”

Джон Чайка

Джон Чайка в воскресенье покинул пост генерального менеджера и президента хоккейных операций “Аризона Койотиз” и был заменен на помощника Стива Салливана.

“Клуб расстроен его действиями и моментом, когда это было сделано, потому что “Койотиз” готовятся к переезду в Эдмонтон, где команда начнет играть в матчах на выбывание впервые с 2012 года, – говорится в заявлении “Аризоны”. – Чайка принял решение покинуть сильную и конкурентоспособную команду, преданных делу сотрудников и лучших болельщиков в НХЛ. Клуб двигается дальше и исполняющим обязанности генерального менеджера назначает Стива Салливана. У него есть полная поддержка всей организации, в том числе владельцев, менеджеров, игроков и тренеров. Клуб не будет давать дальнейших комментариев на данный счет, потому что нацелен на шанс побороться за Кубок Стэнли”.

Чайка стал самым молодым генеральным менеджером в истории НХЛ, заняв свой пост 5 мая 2016 года в возрасте 26 лет. Также 12 июля 2017 года он стал президентом хоккейных операций, а 11 ноября 2019 года подписал долгосрочный контракт с “Койотиз”.

За время работы в “Койотиз” Чайка пополнил состав после обменов форвардами Тэйлором Холлом, Филом Кесселом, Ником Шмальцем, Дереком Степаном, Карлом Содербергом, Лоусоном Краузом и Винни Хинострозой, а также защитниками Никласом Яльмарссоном, Джейсоном Демерсом и Джорданом Остерле и вратарями Антти Раантой и Дарси Кемпером. Кроме того, “Аризона” на правах свободных агентов подписала защитника Алекса Голигоски и форварда Михаэля Грабнера, а также задрафтовала нападающих Клейтона Келлера (№7, 2016) и Барретта Хэйтона (№5, 2018) и защитника Джейкоба Чикрана (№16, 2016).

Однако за время пребывания Чайки на посту генменеджера “Аризона” ни разу не выходила в плей-офф Кубка Стэнли.

В этом сезоне “Аризона” сыграла 33-29-8 (52,9% набранных очков) и заняла 11-е место в Западной конференции. В квалификации Кубка Стэнли в серии до трех побед “Койотиз” сыграют с “Нэшвилл Предаторз” (35-26-8, 56,5%), который занял шестую позицию. Серия начнется в Rogers Place в Эдмонтоне 2 августа.

Победитель выйдет в плей-офф, а проигравший получит шанс на первый номер драфта-2020, для чего надо выиграть вторую фазу лотереи драфта, которая пройдет 10 августа.

В четверг “Аризона” проведет контрольный матч против “Вегас Голден Найтс”.

“Мне нужно беспокоиться о команде, – сказал в субботу тренер “Койотиз” Рик Токкет. – Я не люблю обращать внимание на шум со стороны. Я нахожусь с командой и игроками в коконе. Сегодня мы провели отличную тренировку, а потом сядем в самолет и посмотрим, что будет происходить. Сейчас мы думаем только о “Нэшвилле”. Настало время отправляться в Эдмонтон, а там что будет, то будет”.

46-летний Салливан на протяжении последних трех сезонов был генеральным менеджером фарм-клуба “Аризоны” в Американской хоккейной лиге “Тусон”. Во время игровой карьеры он провел 1011 матчей в НХЛ, в которых набрал 747 (290+457) очков. В 50 играх плей-офф на его счету 23 (9+14) балла.