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Хоккей

«Днепр» сохранил тренерский штаб на плей-офф и сезон 2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба херсонского«Днепра» сообщает, что Дмитрий Пидгурский, Олег Тимченко и Александр Васильев продолжат свою тренерскую работу в клубе во время сентябрьского плей-офф, а также будущего юбилейного сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

В прошлом году именно эти специалисты привели команду к серебряным медалям УХЛ в дебютном для “щук” сезоне. Отметим, что Дмитрий Пидгурский, помимо работы в херсонском клубе,возглавит молодежную сборную Украины.В его тренерский штаб также войдут два тренера «Днепра» – Олег ТимченкоиАлександр Васильев.

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Напомним, что 47-летний Пидгурский уже входил в тренерский состав молодежной команды страны на двух первенствах мира в первом дивизионе в 2010-2011 годах. В сезоне 2013/14 работал ассистентом главного тренера ХК «Кременчук», и на протяжении трех сезонов – главным тренером команды. В 2015-2017 годах был ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. А с мая 2018 года является тренером херсонского «Днепра».

Ранее стало известно, что«Днепр» примет участиев Donbass Open Cup-2020, который пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

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Источник: uhl.ua
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