«Донбасс» провел первую тренировку на льду

Действующий чемпион Украины донецкий «Донбасс» началактивную подготовку к доигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона. Сегодня, 27 июля, хоккеисты провели первую тренировку на льду.

Клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями. В распоряжении Сергея Витера 30 хоккеистов.

Вратари

29. Алексей Трифонов

30. Богдан Дьяченко

31. Илья Андрюхов (предыдущий клуб – «Дизель» Пенза, ВХЛ)

Защитники

7. Дмитрий Игнатенко

33. Алексей Кожевников (предыдущий клуб – «Южный Урал» Орск, ВХЛ)

52. Никита Колесниковс

56. Егор Кутугин (предыдущий клуб – «Бейбарыс» Атырау, Казахстан)

57. Александр Большаков

58. Филипп Пангелов-Юлдашев

70. Андрей Григорьев

85. Александр Яковлев

89. Владислав Гончаров

Нападающие

8. Максим Разумов

9. Виталий Лялька

10. Вадим Мазур

12. Виталий Карамнов

13. Илья Коренчук

14. Александр Костиков

19. Cемён Валуйский (предыдущий клуб – «Хумо» Ташкент, ВХЛ)

23. Виктор Туркин (предыдущий клуб – «Неман» Гродно, Беларусь)

27. Никита Милёхин

32. Евгений Монс (предыдущий клуб – ХК «Детва», Словакия)

36. Андрей Сигарёв (предыдущий клуб – «Лада» Тольятти, ВХЛ)

45. Виктор Захаров

65. Александр Васильев

66. Айнарс Подзиньш

77. Никита Буценко

90. Николай Казаковцев (предыдущий клуб – «Металлург» Новокузнецк, ВХЛ)

91. Севастьян Карпенко

96. Олег Шишлянников

Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

Затем «Донбасс» проведет решающие матчи сезона-2019/20 – плей-офф чемпионата Украины по хоккею – Украинской хоккейной лиги Пари-Матч. Напомним, что спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф чемпионата Украины. Первый матч дончане проведут 2 сентября.

«Донбасс» – «Днепр»: 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Источник: сайт ХК «Донбасс»