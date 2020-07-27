«Донбасс» провел первую тренировку на льду

Действующий чемпион Украины донецкий «Донбасс» началактивную подготовку к доигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона. Сегодня, 27 июля, хоккеисты провели первую тренировку на льду.
Клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями. В распоряжении Сергея Витера 30 хоккеистов.
- Вратари
29. Алексей Трифонов
30. Богдан Дьяченко
31. Илья Андрюхов (предыдущий клуб – «Дизель» Пенза, ВХЛ)
- Защитники
7. Дмитрий Игнатенко
33. Алексей Кожевников (предыдущий клуб – «Южный Урал» Орск, ВХЛ)
52. Никита Колесниковс
56. Егор Кутугин (предыдущий клуб – «Бейбарыс» Атырау, Казахстан)
57. Александр Большаков
58. Филипп Пангелов-Юлдашев
70. Андрей Григорьев
85. Александр Яковлев
89. Владислав Гончаров
- Нападающие
8. Максим Разумов
9. Виталий Лялька
10. Вадим Мазур
12. Виталий Карамнов
13. Илья Коренчук
14. Александр Костиков
19. Cемён Валуйский (предыдущий клуб – «Хумо» Ташкент, ВХЛ)
23. Виктор Туркин (предыдущий клуб – «Неман» Гродно, Беларусь)
27. Никита Милёхин
32. Евгений Монс (предыдущий клуб – ХК «Детва», Словакия)
36. Андрей Сигарёв (предыдущий клуб – «Лада» Тольятти, ВХЛ)
45. Виктор Захаров
65. Александр Васильев
66. Айнарс Подзиньш
77. Никита Буценко
90. Николай Казаковцев (предыдущий клуб – «Металлург» Новокузнецк, ВХЛ)
91. Севастьян Карпенко
96. Олег Шишлянников
Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.
Затем «Донбасс» проведет решающие матчи сезона-2019/20 – плей-офф чемпионата Украины по хоккею – Украинской хоккейной лиги Пари-Матч. Напомним, что спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф чемпионата Украины. Первый матч дончане проведут 2 сентября.
«Донбасс» – «Днепр»: 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.
Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.
Источник: сайт ХК «Донбасс»