Хедман не полетел с “Тампой” в Торонто

Виктор Хедман

“Тампа-Бэй Лайтнинг” прилетела в воскресенье в Торонто без Виктора Хедмана, но защитник должен быть в составе команды во время квалификационного кругового турнира Кубка Стэнли, который пройдет в этом городе.

Хедман пропустит контрольный матч “Лайтнинг” против “Флорида Пэнтерз” на стадионе Scotiabank Arena в среду (19:00 мск). По Плану возобновления сезона 12 клубов Восточной конференции проведут в Торонто квалификационные матчи и первые два раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

В этом году Хедман стал финалистом приза Норриса, которым лига награждает лучшего защитника сезона. Генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа сообщил, что хоккеист остался в Тампе по личным обстоятельствам и присоединится к команде в пятницу.

“Виктора Хедмана не будет на борту самолета (в воскресенье), – сказал Брисбуа. – Он подошел ко мне и попросил разрешения остаться в Тампе на несколько дней, чтобы решить вопрос личного характера. Мы приняли все меры, чтобы удовлетворить его просьбу. Он останется в Тампе на этой неделе с директором по спортивной подготовке Марком Ламбертом. Получается, что мы продлили для них срок действия третьего этапа Плана возобновления сезона, в рамках которого они будут работать. Хедман сможет тренироваться на стадионе Amalie Arena (домашняя арена “Тампы”), а также заниматься в нашем тренажерном зале”.

По итогам регулярного чемпионата 2019-20 годов Хедман стал лучшим снайпером (11 голов) и бомбардиром (55 очков) среди игроков обороны “Лайтнинг”, сыграв 66 матчей. В большинстве защитник заработал 22 (4+18) балла за результативность, заняв второе место в клубе после нападающего Никиты Кучерова (25=4+21).

“Виктор примет участие в трех матчах (кругового турнира), которые определят посев команд (занявших первые четыре места на Востоке), а также успеет провести несколько тренировок перед ними”, – сказал Брисбуа.

3 августа “Лайтнинг” встречаются с “Вашингтон Кэпиталз”, 5 августа сыграют с “Бостон Брюинз”, а 8-го – против “Филадельфии Флайерз”.

Капитан “Тампы” Стивен Стэмкос продолжает восстанавливаться после травмы нижней части тела, полученной им во время второго этапа. Он еще не провел ни одной полноценной тренировки с командой.

Тренер “Лайтнинг” Джон Купер заявил, что состояние нападающего продолжает улучшаться, но не стал прогнозировать, когда центрфорвард вернется в строй.

“Мы надеемся, что Стэмкос продолжит процесс восстановления в Торонто, – сказал Купер. – У нас еще есть немного времени, а значит он может успеть вернуться в состав. Но в контрольном матче его точно не будет. Это очевидно. Мы следим за развитием ситуации ежедневно, прогресс на лицо. Надеюсь, он ускорится, когда мы прилетим в Торонто”.

На прошлой неделе Стэмкос частично участвовал в тренировках “Лайтнинг”, в основном во время отработки игры в большинстве. На этой неделе он катался по утрам с запасными игроками.

Купер считает очень важным, чтобы Стэмкос сыграл хотя бы в одном поединке. Форвард занимает второе место в команде по заброшенным шайбам (29) и набранным очкам (66), сыграв в 57 матчах регулярного чемпионата. При этом он лучший в “Тампе” по реализации лишнего (10 голов) и чаще других выходит на ключевые вбрасывания.

“Необходимо, чтобы он сыграл в одной из этих встреч, – сказал Купер. – Но я не намерен сейчас утверждать, что так и будет. Думаю, что он первым скажет, что готов вернуться в состав. Бонусом для нас станет, если он сыграет в большинстве матчей. Мы надеемся, что он сыграет хотя бы в одном. Будет здорово, если он проведет два матча, а все три станут для нас настоящим подарком. Но давайте рассматривать каждый матч по очереди. Одна игра лучше, чем ни одной. Сейчас сложно что-то говорить. Если мы заранее узнаем, что он выйдет на лед в одной игре или двух, это очень поможет команде и ему, что даже важнее”.

Брисбуа говорил, что Стэмкос может сыграть во всех трех квалификационных поединках.

“У нас есть все основания полагать, что к первому матчу нашей команды в Торонто он полностью восстановится и будет играть”, – сказал Брисбуа.