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Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей – в дайджесте минувшей недели

Николай ПисаревНет комментариев
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На прошлой неделе «Ледяные Волки» назвали дату выхода из отпуска, а президент киевской команды рассказал о планах на будущий сезон, МХК«Сокол» и «Мариуполь» могут сыграть в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, «Днепр» продолжил формировать состав перед стартом сентябрьского плей-офф, а также мы назвали 10 молодых украинских игроков, выступающих заграницей, на которых стоит обратить внимание уже сейчас.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

Херсонский «Днепр» продолжает комплектацию состава на будущий плей-офф и юбилейный сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч и продлил контракты ведущих защитников минувшей “регулярки”.

Таким образом свою карьеру в «Днепре» продолжат защитникиСергей Дорофеев,Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев,Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев,Кирилл БелоусовиИлья Декало, нападающие Александр Каракулько, Андрей Жвачкин, Алексей Янишевский и Денис Василенков, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.Помимо игроков с “щуками” свои соглашения продлил и тренерский штаб команды – Дмитрий Пидшурский, Олег Тимченко и Александр Васильев продолжат руководить «Днепр»ом

К тому же, к херсонскому клубу присоединился экс-форвард «Кременчука» Алексей Зайцев.

Напомним, что ранее херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

ДиректорДЮСШ «Сокол» и будущего клуба, именитый украинский игрокКонстантин Симчукв эксклюзивном интервью порталу XSPORT.ua рассказал о заявкеМХК «Сокол»в чемпионат Украины, претендентах на место главного тренера и развитии хоккея в Украине.

—Какой была работа над восстановлением«Сокола» и как помогла в этой работе Украинская хоккейная лига?

— Мы уже далеко не первый год общаемся с руководством Украинской хоккейной лиги. И мы все прекрасно понимали, что такой легендарный клуб, как «Сокол» должен участвовать в чемпионате УХЛ-Пари-Матч. Конечно, все сделали свой огромный вклад в то, чтобы у «Сокола» появилась возможность заиграть в чемпионате Украины. Нам это очень помогло.

Повторюсь, это пока еще не тот легендарный клуб, но это первый шаг к его возрождению.


— Вы планируете привлекать в команду более опытных игроков или же команда будет полностью играть молодежным составом?

— Наша задача №1 – это максимально привлечь в команду ребят с 2000 по 2004 год – воспитанников нашей школы. И если получится вернуть всех этих ребят, то мы будем выступать молодежным составом. Это наш приоритет.

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Конечно, многие из этих ребят либо уже имеют контракты с другими клубами, либо выступают заграницей, но сейчас мы ведем переговоры. Если у нас все же не получится привлечь в команду наших воспитанников, то будем докомплектовывать состав более опытными игроками.

Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

«Ледяные Волки» сообщают, что клуб выйдет из отпуска и начнет предсезонную подготовку к старту пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч5-го августа.

Таким образом, с 5-го числа киевский клуб начнет тренировки на земле, а уже с 12-го августа приступит к занятиям на льду.
Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

Молодые украинские хоккеисты получают достаточно игрового времени и практики не только в родном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, но также часто играют за рубежом, выступая там на ведущих позициях. Украинские игроки давно зарекомендовали себя как талантливые хоккеисты, что с каждым годом позволяет всё большему количеству молодежи пробовать свои силы за рубежом.

Мы составилисписок молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих в заграничных лигах, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас. Именно они в будущем могут усилить национальную сборную Украины и помочь “сине-желтым” завоёвывать медали на мировых первенствах.

В итоговый рейтинг попали:

  • Глеб Ткач (2002 г.р), «Нака» U20 (Швеция)

  • Богдан Панасенко (2003 г.р), «Лиепая» (Латвия)

  • Гордей Маслов (2003 г.р), ЦСКА U18 (Россия)

  • Владимир Волков (2004 г.р), ХК «Слован» U16 (Словакия)

  • Всеволод и Владислав Куровские (2004 г.р), «Липтовски Микулаш» U18 (Словакия)

  • Александр Плохотник (2002 г.р), МСК «Пухов» U18 (Словакия)

  • Андрей Евтухов (2003 г.р), «Твин Сити» (США, NCDC)

  • Тимур Хмелёв (2001 г.р), «Оканаган» U20 (Австрия)

  • Артем Пономаренко (2002 г.р), «Бостон Джуниор Брюинз» (США, USPHL)

  • Даниил Коржилецкий (2003 г.р), ХК «Блед» (Словения)

    • Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

    НаЛедовой арене «Альтаир»в Дружковке завершаются подготовительные работы кстарту новогосезона. На прошлой неделе на домашней арене дончан началась процедура заливки льда.

    Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

    Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

    В преддверии старта предсезонных сборов и начала подготовки к 5-му юбилейному сезону чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч президент«Ледяных Волков»Андрей Хапковпообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о целях команды на будущий сезон, комплектации состава и тренерского штаба, а также о старте предсезонных сборов и развитии хоккея в Украине.


    —Вы уже говорили о том, что на сборах Вы будете просматривать украинскую молодежь. Это будут воспитанники «Льдинки»?

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    — Конечно, это наша основная цель. Нашей задачей является максимально привлекать для выступлений за взрослую команду воспитанников школы. Вообще, в идеале в нашей команде должно быть около 80% своих же воспитанников для того, что бы у молодежи появился шанс заиграть на более высоком уровне и развиваться внутри украинского чемпионата.

    На данном этапе мы стремимся к тому, что сделать упор на воспитанников«Льдинки», поэтому стараемся сделать все условия для популяризации и воспитания украинской молодежи. Я думаю, что ребята в детских командах должны видеть, в чем может быть продолжения их карьеры. Они должны понимать, что у них есть возможность еще в юном возрасте заиграть во взрослом чемпионате и проявить свои лучшие качества.
    Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

    «Мариуполь» ждет старта в УХЛ, а ХК «Донбасс» достраивает в городе ледовую арену.

    Накануне мэр МариуполяВадим Бойченкопосетил строящуюся в городе ледовую арену, которая уже этой осенью должна принять матчи чемпионата УХЛ, а также юных хоккеистов и фигуристов.

    — На 17-18 октября мы с нашим генеральным партнером Борисом Викторовичем Колесниковым договорились предварительно, что в эти даты открываем Ледовую арену. Это такой пример частного и государственного партнерства з бизнесменом, рожденным здесь – в городе Мариуполе.



    И мы на базе этого ледового дворца сделаем коммунальное предприятие. И, соответственно, на базе этого коммунального предприятия создадим две детско-юношеские школы: одна будет с направлением хоккея, вторая – это фигурное катание.


    Мы принимаем этот вызов и начинаем обсуждение такого большого спортивного проекта в городе Мариуполь, где появится хоккейный клуб, который будет греметь на всю Украину!


    Хочется, чтобы мы назвали нашу команду «Мариуполь». Чтобы мы поддержали развитие хоккея, чтобы у наших детей было продолжение. – сказал Вадим Бойченко.

    Президент ХК «Донбасс»Борис Колесниковтак прокомментировал необходимость строительства ледовой арены в Мариуполе:

    — Мы строим эту арену для популяризации хоккея и ледовых видов спорта в целом в Украине. Такой объект в Мариуполе поможет привлечь к активным занятиям спортом очень многих детей, которые до этого не имели возможности выходить на ледовую площадку из-за ее отсутствия в городе.

    Капитан «Кременчука»Николай Киселев на YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщикови рассказал о впечатлениях от выступлений в Украине и кременчугской команде, индивидуальных достижениях и местных болельщиках.

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    —С какой командой было тяжелее играть в течение регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20?

    —С «Донбассом».Но и с «Днепром» не легче было играть, так как это немного разные команды.Херсон – более оборонительного плана, с ними трудно играть в атаке, а дончане – более мастеровитые, поэтому неплохо играют и в защите, и в атаке.Интересно играть с этими соперниками.

    Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира –Открытого кубка Донбасса.

    Четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду «Альтаира» сразятся:

    • «Белый Барс» Белая Церковь
    • «Днепр» Херсон
    • «Донбасс» Донецк
    • «Кременчук» Кременчуг

    Расписание матчей Открытого кубка Донбасса, подробную информацию об участниках турнира и трансляциях матчей ожидайте на официальных сайтах УХЛ и ХК «Донбасс». Решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.

    Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

    Facebook-страница французкогоХК «Дижон» сообщает, что состав клуба пополнил украинский защитникАлександр Влад.Отметим, что этот клуб выступает в третьем по силе Дивизионе Франции.

    Минувший сезон защитник провел в третьем Дивизионе Швеции, где в 15 матчах набрал 6 (1+5) очков. До этого Александр также играл во французком чемпионате, заработав 25 (4+21) баллов в 15 матчах.

    Украинским болельщикам Александр Влад знаком по выступлениям в составе донецкого «Донбасса» в сезоне 2017/18. Тогда защитник сыграл в 43 матчах и набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности +43.

    Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

    Как сообщаетсайт саратовского «Кристалла», выступающего в Первенстве ВХЛ, контракт с клубом подписал голкиперАнтонио Романов.

    В сезоне 2019/20 вратарь выступал за «Ледяных Волков» в чемпионате УХЛ – Пари-Матч, заработав в 9 матчах коэффициент надёжности 10.42 при 76,4% отбитых бросков. Также ранее Романов играл в молодёжной лиге и третьем дивизионе Финляндии, университетской лиге Европы и МХЛ-Б (8 матчей, КН 2.60, 89,8% ОБ).

    Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей - в дайджесте минувшей недели

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    Источник: uhl.ua
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