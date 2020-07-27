Новые участники чемпионата, кубок Донбасса и десятка молодых украинских хоккеистов заграницей – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе «Ледяные Волки» назвали дату выхода из отпуска, а президент киевской команды рассказал о планах на будущий сезон, МХК«Сокол» и «Мариуполь» могут сыграть в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, «Днепр» продолжил формировать состав перед стартом сентябрьского плей-офф, а также мы назвали 10 молодых украинских игроков, выступающих заграницей, на которых стоит обратить внимание уже сейчас.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



Херсонский «Днепр» продолжает комплектацию состава на будущий плей-офф и юбилейный сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч и продлил контракты ведущих защитников минувшей “регулярки”.

Таким образом свою карьеру в «Днепре» продолжат защитникиСергей Дорофеев,Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев,Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев,Кирилл БелоусовиИлья Декало, нападающие Александр Каракулько, Андрей Жвачкин, Алексей Янишевский и Денис Василенков, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.Помимо игроков с “щуками” свои соглашения продлил и тренерский штаб команды – Дмитрий Пидшурский, Олег Тимченко и Александр Васильев продолжат руководить «Днепр»ом

К тому же, к херсонскому клубу присоединился экс-форвард «Кременчука» Алексей Зайцев.

Напомним, что ранее херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

ДиректорДЮСШ «Сокол» и будущего клуба, именитый украинский игрокКонстантин Симчукв эксклюзивном интервью порталу XSPORT.ua рассказал о заявкеМХК «Сокол»в чемпионат Украины, претендентах на место главного тренера и развитии хоккея в Украине.

—Какой была работа над восстановлением«Сокола» и как помогла в этой работе Украинская хоккейная лига?

— Мы уже далеко не первый год общаемся с руководством Украинской хоккейной лиги. И мы все прекрасно понимали, что такой легендарный клуб, как «Сокол» должен участвовать в чемпионате УХЛ-Пари-Матч. Конечно, все сделали свой огромный вклад в то, чтобы у «Сокола» появилась возможность заиграть в чемпионате Украины. Нам это очень помогло.

Повторюсь, это пока еще не тот легендарный клуб, но это первый шаг к его возрождению.



— Вы планируете привлекать в команду более опытных игроков или же команда будет полностью играть молодежным составом?

— Наша задача №1 – это максимально привлечь в команду ребят с 2000 по 2004 год – воспитанников нашей школы. И если получится вернуть всех этих ребят, то мы будем выступать молодежным составом. Это наш приоритет.

Конечно, многие из этих ребят либо уже имеют контракты с другими клубами, либо выступают заграницей, но сейчас мы ведем переговоры. Если у нас все же не получится привлечь в команду наших воспитанников, то будем докомплектовывать состав более опытными игроками.

«Ледяные Волки» сообщают, что клуб выйдет из отпуска и начнет предсезонную подготовку к старту пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч5-го августа.

Таким образом, с 5-го числа киевский клуб начнет тренировки на земле, а уже с 12-го августа приступит к занятиям на льду.



Молодые украинские хоккеисты получают достаточно игрового времени и практики не только в родном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, но также часто играют за рубежом, выступая там на ведущих позициях. Украинские игроки давно зарекомендовали себя как талантливые хоккеисты, что с каждым годом позволяет всё большему количеству молодежи пробовать свои силы за рубежом.

Мы составилисписок молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих в заграничных лигах, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас. Именно они в будущем могут усилить национальную сборную Украины и помочь “сине-желтым” завоёвывать медали на мировых первенствах.

В итоговый рейтинг попали:

Глеб Ткач (2002 г.р), «Нака» U20 (Швеция)

Богдан Панасенко (2003 г.р), «Лиепая» (Латвия)

Гордей Маслов (2003 г.р), ЦСКА U18 (Россия)

Владимир Волков (2004 г.р), ХК «Слован» U16 (Словакия)

Всеволод и Владислав Куровские (2004 г.р), «Липтовски Микулаш» U18 (Словакия)

Александр Плохотник (2002 г.р), МСК «Пухов» U18 (Словакия)

Андрей Евтухов (2003 г.р), «Твин Сити» (США, NCDC)

Тимур Хмелёв (2001 г.р), «Оканаган» U20 (Австрия)

Артем Пономаренко (2002 г.р), «Бостон Джуниор Брюинз» (США, USPHL)

Даниил Коржилецкий (2003 г.р), ХК «Блед» (Словения)

НаЛедовой арене «Альтаир»в Дружковке завершаются подготовительные работы кстарту новогосезона. На прошлой неделе на домашней арене дончан началась процедура заливки льда.

В преддверии старта предсезонных сборов и начала подготовки к 5-му юбилейному сезону чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч президент«Ледяных Волков»Андрей Хапковпообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о целях команды на будущий сезон, комплектации состава и тренерского штаба, а также о старте предсезонных сборов и развитии хоккея в Украине.



—Вы уже говорили о том, что на сборах Вы будете просматривать украинскую молодежь. Это будут воспитанники «Льдинки»?

— Конечно, это наша основная цель. Нашей задачей является максимально привлекать для выступлений за взрослую команду воспитанников школы. Вообще, в идеале в нашей команде должно быть около 80% своих же воспитанников для того, что бы у молодежи появился шанс заиграть на более высоком уровне и развиваться внутри украинского чемпионата.

На данном этапе мы стремимся к тому, что сделать упор на воспитанников«Льдинки», поэтому стараемся сделать все условия для популяризации и воспитания украинской молодежи. Я думаю, что ребята в детских командах должны видеть, в чем может быть продолжения их карьеры. Они должны понимать, что у них есть возможность еще в юном возрасте заиграть во взрослом чемпионате и проявить свои лучшие качества.



«Мариуполь» ждет старта в УХЛ, а ХК «Донбасс» достраивает в городе ледовую арену.

Накануне мэр МариуполяВадим Бойченкопосетил строящуюся в городе ледовую арену, которая уже этой осенью должна принять матчи чемпионата УХЛ, а также юных хоккеистов и фигуристов.

— На 17-18 октября мы с нашим генеральным партнером Борисом Викторовичем Колесниковым договорились предварительно, что в эти даты открываем Ледовую арену. Это такой пример частного и государственного партнерства з бизнесменом, рожденным здесь – в городе Мариуполе.





И мы на базе этого ледового дворца сделаем коммунальное предприятие. И, соответственно, на базе этого коммунального предприятия создадим две детско-юношеские школы: одна будет с направлением хоккея, вторая – это фигурное катание.





Мы принимаем этот вызов и начинаем обсуждение такого большого спортивного проекта в городе Мариуполь, где появится хоккейный клуб, который будет греметь на всю Украину!





Хочется, чтобы мы назвали нашу команду «Мариуполь». Чтобы мы поддержали развитие хоккея, чтобы у наших детей было продолжение. – сказал Вадим Бойченко.

Президент ХК «Донбасс»Борис Колесниковтак прокомментировал необходимость строительства ледовой арены в Мариуполе:

— Мы строим эту арену для популяризации хоккея и ледовых видов спорта в целом в Украине. Такой объект в Мариуполе поможет привлечь к активным занятиям спортом очень многих детей, которые до этого не имели возможности выходить на ледовую площадку из-за ее отсутствия в городе.

Капитан «Кременчука»Николай Киселев на YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщикови рассказал о впечатлениях от выступлений в Украине и кременчугской команде, индивидуальных достижениях и местных болельщиках.

—С какой командой было тяжелее играть в течение регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20?

—С «Донбассом».Но и с «Днепром» не легче было играть, так как это немного разные команды.Херсон – более оборонительного плана, с ними трудно играть в атаке, а дончане – более мастеровитые, поэтому неплохо играют и в защите, и в атаке.Интересно играть с этими соперниками.

Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира –Открытого кубка Донбасса.

Четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду «Альтаира» сразятся:

«Белый Барс» Белая Церковь

«Днепр» Херсон

«Донбасс» Донецк

«Кременчук» Кременчуг

Расписание матчей Открытого кубка Донбасса, подробную информацию об участниках турнира и трансляциях матчей ожидайте на официальных сайтах УХЛ и ХК «Донбасс». Решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.

Facebook-страница французкогоХК «Дижон» сообщает, что состав клуба пополнил украинский защитникАлександр Влад.Отметим, что этот клуб выступает в третьем по силе Дивизионе Франции.

Минувший сезон защитник провел в третьем Дивизионе Швеции, где в 15 матчах набрал 6 (1+5) очков. До этого Александр также играл во французком чемпионате, заработав 25 (4+21) баллов в 15 матчах.

Украинским болельщикам Александр Влад знаком по выступлениям в составе донецкого «Донбасса» в сезоне 2017/18. Тогда защитник сыграл в 43 матчах и набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности +43.

Как сообщаетсайт саратовского «Кристалла», выступающего в Первенстве ВХЛ, контракт с клубом подписал голкиперАнтонио Романов.

В сезоне 2019/20 вратарь выступал за «Ледяных Волков» в чемпионате УХЛ – Пари-Матч, заработав в 9 матчах коэффициент надёжности 10.42 при 76,4% отбитых бросков. Также ранее Романов играл в молодёжной лиге и третьем дивизионе Финляндии, университетской лиге Европы и МХЛ-Б (8 матчей, КН 2.60, 89,8% ОБ).

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