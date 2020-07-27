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Хоккей

Торонто подписал новый контракт с Кивихалме

Николай ПисаревНет комментариев
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Теему Кивихалме

Торонто Мэйпл Лифс объявил , что клуб подписал защитника Теему Кивихалме на двухлетний двусторонний контракт. Заработная плата в НХЛ по контракту в среднем составляет 725 000 долларов США в год.

Источник: nhl.ru
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