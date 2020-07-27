Торонто подписал новый контракт с Кивихалме

ГлавнаяХоккейТоронто подписал новый контракт с КивихалмеХоккейТоронто подписал новый контракт с КивихалмеНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 27, 2020 в 12:040Share2 Теему Кивихалме Торонто Мэйпл Лифс объявил , что клуб подписал защитника Теему Кивихалме на двухлетний двусторонний контракт. Заработная плата в НХЛ по контракту в среднем составляет 725 000 долларов США в год. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × пять = Вам может понравиться Хоккей Владелец «Аризоны» потребует у руководства НХЛ оценить поступок экс-генменежера клуба27.07.20202Читать большеХоккей «Днепр» сохранил тренерский штаб на плей-офф и сезон 2020/2127.07.20202Читать большеХоккей Хедман не полетел с “Тампой” в Торонто27.07.20202Читать большеХоккей Хоккеисты «Далласа» отправились в Эдмонтон26.07.20202Читать большеХоккей Самсонов из-за травмы не сыграет в этом сезоне26.07.20202Читать большеХоккей Комиссар НХЛ: «Оформление матчей будет иным с точки зрения трансляции»26.07.20203Читать большеХоккей Защитник «Чикаго» Брент Сибрук отказался от участия в матчах плей-офф из-за травмы25.07.20202Читать большеХоккей Андрей Жвачкин продолжит выступать в составе «Днепра»25.07.20202Читать большеХоккей Лидер «Питтсбурга» вернулся к тренировкам с командой25.07.20203Читать большеХоккей Вице-президент НХЛ: «Мы решили всё внимание уделить болельщикам, которые будут смотреть матчи дома»25.07.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020ФутболИзвестный украинский шоумен разгромил Луческу27.07.2020ФутболВольфсбург намерен выбить Шахтер из Лиги Европы23.07.202023.07.2020ФутболСтал известен формат следующего сезона в УПЛ24.07.202024.07.2020ФутболОлег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу25.07.202025.07.2020ФутболАндронов назвал следующего тренера “Динамо”21.07.2020ФутболИгорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков20.07.202020.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020ФутболМирча Луческу возглавит Динамо?22.07.202022.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019