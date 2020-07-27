Владелец «Аризоны» потребует у руководства НХЛ оценить поступок экс-генменежера клуба

Владелец«Аризоны»Алекс Меруэло планируетобратиться ккомиссионеру НХЛГэри Беттмэнустребованием дать оценку действиям ипоступкамбывшегогенерального менеджера «Койотов»Джона Чайки.

Меруэло месяц назад получил запрос отдругого клуба НХЛ (предположительно,«Баффало»), который хотел провести переговоры сЧайкой овозможном сотрудничестве.

Изначально Меруэло дал разрешение. Нопосле того, как выяснилось, что Чайка получил очень выгодное предложение, предусматривающее широкие полномочия, заморозил переговоры.

Ранее Меруэло выступил инициатором продления контракта сЧайкой доконца сезона-2023/24. Нопосле этой ситуации отношения между владельцем игенеральным менеджером испортились. Это привело красторжению договора иобменом нелицеприятными высказываниями впрессе.

Источник:Sportsnet