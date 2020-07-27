Все клубы НХЛ заехали в города-хабы и готовятся к контрольным матчам

Все 24 клуба Национальной хоккейной лиги, которые примут участие во втором этапе чемпионата, собираются в хабах, расположенных в Торонто и Эдмонтоне (по 12 в каждом в соответствии с конференциями). С этого начинается четвертый этап Плана возобновления сезона, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт НХЛ.

Каждая команда проведет по одному контрольному матчу. Первый состоится во вторник на стадионе Scotiabank Arena в Торонто, а квалификационные матчи стартуют 1 августа.

Все спортсмены, тренеры и обслуживающий персонал команд живут в номерах по одному. В распоряжении каждого клуба есть своя столовая, тренерская комната и зал отдыха для хоккеистов с микроволновыми печками, холодильниками, телевизорами, игровыми приставками и столами для игры в карты. В распоряжение каждой команды есть стол для пинг-понга. А еще клубы привезли свое оборудование для проведения досуга, например, симуляторы игры в гольф.

— Не думаю, что кто-то рассчитывал, что проблем не будет, но меня лично удивило, как здесь все продумано, – сказал в телефонном интервью из гостиницы Royal York капитан “Коламбус Блю Джекетс” Ник Фолиньо. – Надо будет только привыкнуть. У нас уже давно сложились определенные привычки и распорядок дня на выездах. Сейчас есть ограничения, мы должны носить маски.

Источник: официальный сайт НХЛ