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Хоккей

«Белый Барс» вышел из отпуска и начал подготовку к плей-офф и сезону 2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье, 26 июля, хоккеисты и тренерский штаб «БелогоБарса»вышли из отпуска и начали первый учебно-тренировочный сбор перед стартом сентябрьского плей-офф и старта юбилейного сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Стоит отметить, что участие в этом этапе подготовки к новому сезону 2020/21 берут три команды «Белого Барса» – взрослая, юниорская и юношеская.Всего на базенаходится 60 хоккеистов.

Также отметим, что тренерский штаб не претерпел изменений от предыдущего сезона. Подготовкой спортсменов управляют – Константин Буценко, Александр Бобкин, Виталий Литвиненко и Валентин Кузьменко.А техническим обслуживанием занимается – Анатолий Шкура.

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Перед стартом тренировок команды прошли медицинский осмотр, а также провели первое занятие на земле.


Источник: сайт ХК «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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