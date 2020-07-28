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Хоккей

Игорь Мережко: «Две недели был на карантине»

Николай ПисаревНет комментариев
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В межсезонье ряды выступающего в Высшей хоккейной лиге тюменского «Рубина» пополнил защитник сборной Украины Игорь Мережко. Однако к тренировочному процессу 22-летний воспитанник харьковского хоккея приступил позже большинства остальных рубиновцев:

– После пересечения границы нужно было посидеть на карантине. Но я тренировался дома, готовился. Коллектив здесь хороший, легко приступил к работе. В команде уже были знакомые ребята, проблем с общением не возникло.

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– Насколько вы оказались готовы к требованиям главного тренера Михаила Звягина?

– Мне нравятся тренировки, готов выполнять все задания и требования.

– В «Рубине» подобраны добротные защитники. С игроков вашего амплуа обычно двойной спрос…

– Да, цена каждой ошибки велика, поэтому надо стараться их не допускать.

– Если сравнивать с заокеанским подходом к тренировочному процессу, с которым вы знакомы по игре в Канаде, в «Рубине» организация дела не архаична?

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– Наоборот. В значительной мере сейчас уже происходит переход под стандарты североамериканского хоккея, например, уменьшаются катки. Может, в некоторых других командах ещё сохраняется старый подход, но в «Рубине» всё по-современному

В прошлом сезоне Мережко выступал в высшей лиге в ташкентском «Хумо» (54 матча, 1+13 очков, +7). Ранее 22-летний защитникиграл в канадской Западной хоккейной лиге – 302 матча, 115 (11+104) очков, +66.

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По материалам
сайта ХК «Рубин»

Источник: uhl.ua
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