Сегодня, 28 июля, в Национальной хоккейной лиге состоится первый матч после того, как сезон-2019/2020 был остановлен из-за пандемии коронавируса. «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют контрольный матч в Торонто.
В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ (время киевское):
28.07. 23:00
«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».
29.07. 03:00.
«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
29.07. 05:30.
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».
29.07. 19:00.
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».
29.07. 21:30.
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш».
29.07. 23:00.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».
30.07. 01:30.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз».
30.07. 03:00.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс».
30.07. 05:30.
«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс».
30.07. 23:00.
«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз».
31.07. 02:00.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».
31.07. 05:00.
«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».