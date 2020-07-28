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Хоккей

Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ 

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 28 июля, в Национальной хоккейной лиге состоится первый матч после того, как сезон-2019/2020 был остановлен из-за пандемии коронавируса. «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют контрольный матч в Торонто.

В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ (время киевское):

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28.07. 23:00
«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».

29.07. 03:00.
«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

29.07. 05:30.
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».

29.07. 19:00.
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

29.07. 21:30.
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш».

29.07. 23:00.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».

30.07. 01:30.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз».

30.07. 03:00.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс».

30.07. 05:30.
«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс».

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30.07. 23:00.
«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз».

31.07. 02:00.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».

31.07. 05:00.
«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».

Источник: uhl.ua
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