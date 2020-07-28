Стэмкос может сыграть в квалификации

Стивен Стэмкос

В понедельник Стивен Стэмкос тренировался с “Тампа-Бэй Лайтнинг” в Торонто. Он рассчитывает принять участие в играх квалификации Кубка Стэнли.

Шансы велики. Я надеюсь сыграть пару матчей кругового турнира и полностью плей-офф. Думаю, что такой возможности у меня не было бы (если сезон не поставили бы на паузу), – сказал нападающий. – … Я сумел восстановиться и подготовиться к первой игре”.

Стэмкос не тренировался с командой на сборах из-за травмы нижней части тела, которую он получил во время добровольных занятий в небольших группах во время второго этапа Плана возобновления сезона. В течение первой недели тренировочного лагеря он выходил на отработку большинства с командой и катался индивидуально. После этого он предпочел заниматься с несколькими запасными игроками, а не с основной группой.

“Чувствую себя хорошо, рад снова быть на льду с ребятами, – сказал Стэмкос. – Живу текущим днем, но прогресс есть. В марте мне сделали операцию на мышцах кора. Во время восстановления были свои сложности. Сегодня я чувствовал себя лучше всего”.

Стэмкоса прооперировали 2 марта, и он пропустил последние пять матчей регулярного чемпионата, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса. В итоге форвард занял второе место в команде по результативности (66=29+37, 57 игр), пропустив вперед Никиту Кучерова (85=33+52, 68 игр).

“После любой операции появляются вещи, которые взаимосвязаны, – сказал хоккеист. – Был период, когда я в течение месяца чувствовал себя очень хорошо, занимался на льду. Конечно, без контакта, без игровых ситуаций. Потом был спад. Все связано, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Так что были хорошие периоды и не очень. А тут еще эта пандемия. Все закрылось. В первое время было очень тяжело. Но, как я уже сказал, сейчас я чувствую себя лучшего всего”.

Стэмкос не примет участия в контрольной игре против “Флорида Пэнтерз” в среду (19:00 мск). Она состоится на стадионе Scotiabank Arena в Торонто, где собрались все 12 клубов Восточной конференции, продолжающие борьбу за Кубок Стэнли. В квалификации Кубка Стэнли “Тампа” сыграет по круговой системе с “Вашингтон Кэпиталз” (3 августа), “Бостон Брюинз” (5 августа) и “Филадельфией Флайерз” (8 августа), чтобы определить посев в плей-офф.

“Сегодня он работал вместе со всеми и чувствовал себя хорошо. Я это знаю, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Посмотрим, что будет завтра. У нас еще есть немного времени. В рамках процесса восстановления нам нужно, чтобы он сыграл в нескольких – одной, двух, трех, сколько получится – играх кругового турнира. Над этим мы работаем”.

Стэмкос значительно усилит атаку и большинство “Лайтнинг”. По итогам чемпионата он занял первое место в команде по реализации лишнего, забросив десять шайб, и третье по набранным очкам (19) после Кучерова (25) и защитника Виктора Хедмана (22).

“Он очень важен для нашего большинства, играет в одной из ведущих троек, – сказал Купер. – Когда он наберет форму, он должен вернуться к исполнению этих обязанностей. Это очень талантливый хоккеист, умеющий забивать. И он наш капитан”.