В НХЛ нет новых случаев заболевания вирусом

В период с 18 по 25 июля НХЛ провела 4256 тестов образцов, взятых более чем у 800 человек, и не получила хотя бы одного положительного результата, сообщает департамент по связям с общественностью лиги.

Всего на третьей стадии плана по возвращению в игру проведено 6874 теста, получено два положительных результата, оба – на первой неделе тренировочных лагерей (13-17 июля).

–Вчера (26 июля) все 24 команды добрались до зон безопасности в Торонто и Эдмонтоне перед началом четвертой стадии возобновления сезона. Отныне все 52 участника каждой из команд (игроки и персонал) будут ежедневно обследоваться. НХЛ продолжит публиковать ход тестирования и рассказывать об их результатах, – говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в случае получения положительных результатов, лига не будет сообщать названия клубов и имен людей, у которых был обнаружен коронавирус.

Напомним, что уже 28 июля состоятся товарищеские матчи между клубами лиги, а 1 августа стартует квалификационный раунд Кубка Стэнли.

Источник:твиттер PR-департамента НХЛ